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КИНО
 
Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Сценарист Аарон Соркин вступит в переговоры с DC и Marvel

Сценариста Аарона Соркина, сделавшего такие фильмы, как «Социальная сеть» и «Стив Джобс», пытаются заманить в одну из расширенных киновселенных по комиксам:

В ближайшее время у меня намечены встречи в DC и Marvel. Я буду вынужден со всем уважением объяснить им, что не читал в жизни ни одного комикса. Не про причине острой нелюбви, а просто как-то руки не доходили. Надеюсь, что в их обширных библиотеках найдётся один персонаж, который поймает меня на крючок и мне захочется прочитать про него все выпуски, начиная с первого.

Куда катится мир? Похоже, экранизациям комиксов требуются действительно сложные сценарии, чтобы с драмой, сильными персонажами и диалогами.

Разумеется, интересно будет узнать в пользу кого может выбрать Соркин (если вообще захочет связываться с этим зоопарком). Кто рискнёт снять кино про Тони Старка или Брюса Уэйна, где будет минимум зрелищного экшена и максимум всего остального. Впрочем, может быть, Аарону Соркину захочется попробовать себя в жанре заварушек космических масштабов, чтобы в сценарии были реплики типа: «Получи, паскуда!»

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