В Star Conflict появилась система торговли между персонажами

Авторы Star Conflict продолжают расширять функционал своей игры. На этот раз в сетевой космический экшен от StarGem Inc. и Gaijin Entertainment добавили такую важную для подобных игр «мелочь», как система торговли между игроками. Реальных денег она вам не принесёт, но заработать Галактические Стандарты и потратить их, например, на покупку премиум аккаунта — это можно.

Новая система позволит игрокам не только освободить место на складе, продав не пригодившиеся предметы, но и ускорить процесс создания новых типов вооружения, боевых модулей и даже кораблей, приобретая нужные ресурсы, детали и чертежи. Также игроки смогут продавать и покупать детали для крафта уникальных космических кораблей, которые уже недоступны для получения в игре. Например, штурмовиков Dart и Gargoyle, собрать детали для которых можно было только в рамках новогодних событий. Таким образом те, кто пропустил праздничные ивенты, все равно смогут пополнить свой космический флот редкими и мощными кораблями. Цитата из пресс-релиза