«RoboMasters: Анимационная версия» — авторский состав, сэйю

Официальный сайт анимационного сериала «RoboMasters: Анимационная версия» (Robomasters The Animated Series), анонсированного в феврале, представил авторский состав, сэйю и первый трейлер.

RoboMasters — реально существующее соревнование между командами студентов (и одно из крупнейших в данной сфере), проводящееся китайским производителем дронов и робототехники Da-Jiang Innovations (DJI). Используя собственноручно построенных роботов, команды сражаются на большой арене, захватывая базы и нанося «урон» роботам противника при помощи стреляющих шариками орудий и чувствительных панелей. Раунды сражений напоминают игры в жанре tower defence/MOBA, где у каждого из роботов есть «шкала здоровья», по истечении которой он отключается, а на арене находятся power-up-бонусы.