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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«RoboMasters: Анимационная версия» — авторский состав, сэйю

Официальный сайт анимационного сериала «RoboMasters: Анимационная версия» (Robomasters The Animated Series), анонсированного в феврале, представил авторский состав, сэйю и первый трейлер.

RoboMasters — реально существующее соревнование между командами студентов (и одно из крупнейших в данной сфере), проводящееся китайским производителем дронов и робототехники Da-Jiang Innovations (DJI). Используя собственноручно построенных роботов, команды сражаются на большой арене, захватывая базы и нанося «урон» роботам противника при помощи стреляющих шариками орудий и чувствительных панелей. Раунды сражений напоминают игры в жанре tower defence/MOBA, где у каждого из роботов есть «шкала здоровья», по истечении которой он отключается, а на арене находятся power-up-бонусы.

Авторы
Режиссёр Ясутака Ямамото «Хроники Валькирии», «На самом деле я…»
Сценарист Кеничи Ямащита «На самом деле я…», «Грэй-мен: Святой»
Дизайнер персонажей Рэй Аои «Удача и логика»
Дизайнер механизмов Коджи Ватанабе «Космические братья», «Величественные принцы»
Композитор Ещихиро Ике «Тигр и кролик», «Ярость Бахамута: Происхождение»
Студии Dandelion Animation Studio, Gonzo

Сэйю
Тантан Дайки Ямащита Изуку Мидория в «Моей геройской академии», Сакамичи Онода в «Слабаке педальном»
Тэй Юичиро Умехара Блэк Джек в «Молодом Блэк Джеке», Годжо Карасума в «Девчачьем номере»
Що Линн Нозоми Каминащи в «Кейдзо», Фуука Акицуки в «Фууке»
Ай Ксяо Руми Оокубо Чинацу Ёщикава в «Юруюри», Нона в «Смертельном параде»
Джун Вэн Фукущи Очиаи Такео Оцута в «Изо всех сил», Могузо в «Гримгаре фантазии и праха»
Мо Щунсуке Такеучи Продюсер в «Идолмастер: Девушки-Золушки», Лавкрафт в «Бродячих псах литературы»
Катрина Рурико Аоки Риина Тада в «Идолмастер: Девушки-Золушки»
Ли Субару Кимура Манабу Сакума в «Пинг-понге», Рёма Терасака в «Классе убийств»
Раован Дайки Хамано Хирокуни Касуга в «Изо всех сил», Данте Могро в «Мобильный доспех Гандам: Сироты железной крови»
 
 
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Видео RoboMasters: Анимационная версия (Robomasters The Animated Series)
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