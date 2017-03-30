«RoboMasters: Анимационная версия» — авторский состав, сэйю

Официальный сайт анимационного сериала «RoboMasters: Анимационная версия» (Robomasters The Animated Series), анонсированного в феврале, представил авторский состав, сэйю и первый трейлер.
RoboMasters — реально существующее соревнование между командами студентов (и одно из крупнейших в данной сфере), проводящееся китайским производителем дронов и робототехники Da-Jiang Innovations (DJI). Используя собственноручно построенных роботов, команды сражаются на большой арене, захватывая базы и нанося «урон» роботам противника при помощи стреляющих шариками орудий и чувствительных панелей. Раунды сражений напоминают игры в жанре tower defence/MOBA, где у каждого из роботов есть «шкала здоровья», по истечении которой он отключается, а на арене находятся power-up-бонусы.
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Авторы
|Режиссёр
|Ясутака Ямамото
|«Хроники Валькирии», «На самом деле я…»
|Сценарист
|Кеничи Ямащита
|«На самом деле я…», «Грэй-мен: Святой»
|Дизайнер персонажей
|Рэй Аои
|«Удача и логика»
|Дизайнер механизмов
|Коджи Ватанабе
|«Космические братья», «Величественные принцы»
|Композитор
|Ещихиро Ике
|«Тигр и кролик», «Ярость Бахамута: Происхождение»
|Студии
|Dandelion Animation Studio, Gonzo
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Сэйю
|Тантан
|Дайки Ямащита
|Изуку Мидория в «Моей геройской академии», Сакамичи Онода в «Слабаке педальном»
|Тэй
|Юичиро Умехара
|Блэк Джек в «Молодом Блэк Джеке», Годжо Карасума в «Девчачьем номере»
|Що
|Линн
|Нозоми Каминащи в «Кейдзо», Фуука Акицуки в «Фууке»
|Ай Ксяо
|Руми Оокубо
|Чинацу Ёщикава в «Юруюри», Нона в «Смертельном параде»
|Джун Вэн
|Фукущи Очиаи
|Такео Оцута в «Изо всех сил», Могузо в «Гримгаре фантазии и праха»
|Мо
|Щунсуке Такеучи
|Продюсер в «Идолмастер: Девушки-Золушки», Лавкрафт в «Бродячих псах литературы»
|Катрина
|Рурико Аоки
|Риина Тада в «Идолмастер: Девушки-Золушки»
|Ли
|Субару Кимура
|Манабу Сакума в «Пинг-понге», Рёма Терасака в «Классе убийств»
|Раован
|Дайки Хамано
|Хирокуни Касуга в «Изо всех сил», Данте Могро в «Мобильный доспех Гандам: Сироты железной крови»