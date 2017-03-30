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«Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» — трейлер и тизер

Сериал «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?» (Shūmatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii Desu ka? Sukutte Moratte Ii Desu ka?) стартует 12 апреля.

Пятьсот лет назад человечество было практически уничтожено ужасными «Тварями». Ныне выжившие представители других рас обитают на парящих островах в постоянном страхе. Противостоять «Тварям» могут только девушки, которых называют «Феями», обладающие способностью использовать силу древнего оружия — «Священных мечей». Жизни «Фей» коротки, а сражения с «Тварями» — единственный их смысл. Посреди всего этого после пятисотлетнего сна пробуждается Виллем — последний человек, который становится лидером и наставником отряда «Фей».

 
 

А ещё у сериала есть очень и очень атмосферный лайв-экшеновый тизер, который цепляет куда сильнее трейлера:

 
 
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Видео Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя? (Shūmatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii Desu ka? Sukutte Moratte Ii Desu ka?)
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