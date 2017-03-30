Джонни Депп и хорошо знакомые сценаристы

Скотт Александр и Ларри Карашевски («Человек на Луне», «Эд Вуд») напишут сценарий фильма «Король джунглей» (King of the Jungle), который потом попадёт в руки режиссёров Гленна Фикарры и Джона Рекуа («Эта дурацкая любовь»). Также сценарий, скорее всего, будет прочитан Джонни Деппом — исполнителем главной роли.

Вся эта компания собралась, чтобы экранизировать статью из журнала Wired под названием John McAfee’s Last Stand.

Главный герой повествования — Джон Макафи (Депп) — бывший программист из NASA и 66-летний гуру софтвера, разработавший первый коммерческий антивирус. В числе его последних жизненных достижений — попытка избежать встреч с властями Белиза, которые интересовались насильственной смертью его соседа-американца Грегори Фоулла. Макафи также был арестован по подозрению в незаконном производстве амфетамина и владении незарегистрированным оружием. Дальше — веселее: Макафи незаконно проник на территорию Гватемалы и попросил политического убежища. Находясь под стражей, он симулировал сердечный приступ, чтобы адвокат успел подать серию апелляций, препятствующих его депортации в Белиз. Двенадцатого декабря 2013 года его таки отправили обратно в Штаты.

На сценарном уровне планируют получить черную комедию с паранойей, пушками, сексом и убийствами.