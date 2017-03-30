 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Привет из прошлого: «Ложки дёгтя» на трилогию Mass Effect Ложка дёгтя: Psychonauts и Patreon-страница рубрики Рецензия и отзывы на игру Ghost Recon Wildlands Рецензия и отзывы на игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild Исправят ли анимацию в Mass Effect: Andromeda?
КИНО
 
Первоисточник: www.imdb.com Прямая ссылка на новость:

Как выделить три часа на «Лигу справедливости»

Сайт IMDB раскрыл продолжительность фильма «Лига справедливости» — важнейшего фактора для вашего седалища. Итак, кино будет идти два часа пятьдесят минут, короче говоря, почти три. Кинотеатральная версия «Бэтмена против Супермена» убила два часа и тридцать минут вашего времени, потом (на домашнем видео) вышла расширенная версия с добавочными тридцатью минутами.

Похоже, что в этот раз режиссёру Заку Снайдеру позволили оставить все необходимые сцены.

Сюжет рассказывает, как самоубийство Супермена возвращает Бэтмену веру в трезвый образ жизни. Брюс вместе с Дианой приступает к формированию сборной супергероев, чтобы защитить человечество от страшнейшей угрозы. Тёмный рыцарь и Чудо-женщина быстро собирают команду металюдей; но несмотря на внушительный коллектив могучих персонажей, возможно, уже слишком поздно и катастрофа планетарных масштабов неизбежна.

Главные роли исполнили Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Эзра Миллер и Рэй Фишер.

Кино выходит 16 ноября 2017 года

+ Обсудить
 28 мартаIMAX и Warner Bros. Home Entertainment переносят «Лигу справедливости» в VR 25 марта«Лига справедливости» — второй трейлер 25 мартаПостеры: «Лига справедливости» и «Форсаж 8»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Лига справедливости» — второй трейлер
 
«Лига справедливости» — анонс трейлера и кадр
 
«Лига справедливости» — четвёртый анонс трейлера

Тоже интересно

 
«Тёмная башня»: официальные подтверждения Идриса Эльбы и Мэттью Макконахи
 
Трейлер мультфильма «Зверополис» (с дубляжом)
 
Плагиат? Источники вдохновения!
 
Трейлер фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»
 
Новые кадры из фильма «Варкрафт»
 
Трейлер фильма «Механик: Воскрешение»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика