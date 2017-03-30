Как выделить три часа на «Лигу справедливости»

Сайт IMDB раскрыл продолжительность фильма «Лига справедливости» — важнейшего фактора для вашего седалища. Итак, кино будет идти два часа пятьдесят минут, короче говоря, почти три. Кинотеатральная версия «Бэтмена против Супермена» убила два часа и тридцать минут вашего времени, потом (на домашнем видео) вышла расширенная версия с добавочными тридцатью минутами.

Похоже, что в этот раз режиссёру Заку Снайдеру позволили оставить все необходимые сцены.

Сюжет рассказывает, как самоубийство Супермена возвращает Бэтмену веру в трезвый образ жизни. Брюс вместе с Дианой приступает к формированию сборной супергероев, чтобы защитить человечество от страшнейшей угрозы. Тёмный рыцарь и Чудо-женщина быстро собирают команду металюдей; но несмотря на внушительный коллектив могучих персонажей, возможно, уже слишком поздно и катастрофа планетарных масштабов неизбежна.

Главные роли исполнили Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Эзра Миллер и Рэй Фишер.

Кино выходит 16 ноября 2017 года