Secret World перезапускают

Вы помните The Secret World? MMORPG в сеттинге городского фэнтези, придуманного Рагнаром Торнквистом прежде, чем он ушёл из Funcom в собственную независимую студию и занялся разработкой Dreamfall Chapters? Игру, которую регулярно хвалили за сюжет, но критиковали за геймплейную составляющую и тот факт, что RPG с упором на повествование гораздо удобнее играть в гордом одиночестве?

Ну, одну из проблем The Secret World скоро должны решить. Уже этой весной Funcom перезапустит свою экшен-RPG под именем Secret World Legends.

Secret World Legends изменится как графически, так и геймплейно, а схема «купи и играй» уступит место условно-бесплатной модели распространения. На месте останется лишь повествовательная часть — сеттинг, стиль, персонажи, сценарий и тому подобное.

Разработчики хвалятся, что Secret World Legends предоставит игрокам доступ к сотне с лишним часов сюжетно-ориентированного контента, проходить который, при желании, можно будет и в гордом одиночестве. Впрочем, как минимум пока никто не запрещает фанатам The Secret World и дальше играть в оригинал, если им так почему-то захочется.

Записаться на участие в бета-тесте можно уже сейчас.