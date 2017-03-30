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Persona 5 — оценки критиков и отключение Share-функции

Месяц подходит к концу, но парад шикарных и продолжительных игр даже не думает стихать. Стоило закончиться эмбарго на рецензирование Persona 5, как западные критики принялись наперебой расписываться новой jRPG от Atlus в любви и обожании. Посмотрим же на оценки Persona 5:

А вот если вы предпочитаете верить не рецензиям, а стримам, то для вас есть плохие новости: на PS4 практически вся игра, за вычетом несколько первых минут, заблокирована для записи, стримов или снятия скриншотов через функцию Share. Сторонние устройства по захвату видео никто, разумеется, не отменял, но есть они далеко не у всех. Atlus объясняет это желанием сохранить в тайне главное достоинство Persona 5 (оценки с этим согласны) — её историю. Непонятно, однако, что мешало дать публике демонстрировать хотя бы первую треть — это же бесплатная реклама с немалым охватом ЦА! Ну да сложными отношениями японцев с интернетом сейчас уже никого не удивишь.

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