Издательство Activision представило миру как дебютный трейлер, так и официальную дату выхода Destiny 2. Которая, впрочем, не отличается от слитой в сеть ранее.

Дата выхода Destiny 2 — 8 сентября, причём релиз состоится не только на PS4 и Xbox One, но и на PC. Да ещё и полностью на русском языке — если кто-то, конечно, готов отказаться от голоса Нэйтана Филлиона ради родной речи.

Детали геймплея нам обещают презентовать 18 мая, а пока авторы сочли необходимым уточнить, что в новой части нас ждёт толково рассказанная история с персонажами, которым хочется сопереживать. И, глядя на тизер с трейлером, их обещаниям немудрено поверить.

Синопсис:

Последний человеческий город пал под натиском огромной армии Гоула, командира жестокого Красного Легиона. Гоул лишил Стражей города их способностей, а жителей обратил в бегство. Игроков ждут странствия по загадочным неисследованным мирам нашей Солнечной системы ради обретения нового оружия и мощных боевых способностей. Чтобы сокрушить Красный Легион и бросить вызов Гоулу, игроки должны будут собрать вместе героев человечества, разбросанных по системе, выступить единым фронтом и отбить родной дом у врага. Цитата из пресс-релиза

Базовая версия Destiny 2 будет стоить традиционные $ 60, но это, разумеется, лишь начало финансовых вливаний. Помимо самой игры вы сможете приобрести сезонный пропуск к двум дополнениям за $ 40. Или, если захотите сэкономить, купить полный комплект за $ 90.

Оригинал:

Дубляж: