«Империя Альтаир» — авторы, сэйю, тизер

У выходящей летом экранизации псевдоисторической фэнтезийной манги «Империя Альтаир» (Shoukoku no Altair), посвященной средневековой Турции, появился новый трейлер и авторский состав.
Махмуд – молодой паша, направленный на службу в правительство Турецкой Стратократии в неспокойное время: угроза войны нависла над родиной, соседняя агрессивная Империя собирает силы. Правительство Турции расколото на сторонников и противников войны, и Махмуд относится к последним: он готов приложить любые усилия, лишь бы сохранить мир. Юноша всё глубже и глубже увязает в политических играх, приобретая по ходу дела как новых союзников, так и врагов. Сможет ли молодой паша достичь своей цели? И что он будет делать, если избежать войны всё же не удастся?
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Авторы
|Режиссёр
|Казухиро Фурухащи
|«Бродяга Кенщин»
|Сценарий
|Нобору Такаги
|«Баккано!»
|Дизайнер персонажей
|Тощиюки Канно
|«Гаро: Печать пламени»
|Ассистент режиссера
|Такащи Игари
|«Врата Штейна»
|Композитор
|Рю Кавасаки
|«Гора Священного Меча: Пир звёздной пыли»
|Студия
|MAPPA
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Сэйю
|Махмуд Тегрил
|Аюму Мурасэ
|Хината Щоё в «Волейболе»(/anime/haikyu/), Манабу Огивара в «Норагами»
|Заганос Зехир
|Макото Фурукава
|Юутаро Киндаичи в «Волейболе», Сайтама в «Ванпанчмене»
|Кирос
|KENN
|Ватанабе в «Адзине»
|Сулейман
|Кацуюки Конищи
|Камина в «Гуррен Лаганне»
|Руи
|Кендзиро Цуда
|Суо Микото в K
|Халил Сэхир
|Кеничи Огата
|Тед А. Адамс в «Крови+», Санта в «Гинтаме»
|Леледелик
|Юу Кобаящи
|Нис Холистоун в «Баккано!», Аяме Сарутоби в «Гинтаме»
|Гралат
|Такахиро Сакурай
|Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
|Абирига
|Дзюничи Сувабе
|Арчер в «Судьбе: Ночи схватки»