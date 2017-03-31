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«Империя Альтаир» — авторы, сэйю, тизер

У выходящей летом экранизации псевдоисторической фэнтезийной манги «Империя Альтаир» (Shoukoku no Altair), посвященной средневековой Турции, появился новый трейлер и авторский состав.

Махмуд – молодой паша, направленный на службу в правительство Турецкой Стратократии в неспокойное время: угроза войны нависла над родиной, соседняя агрессивная Империя собирает силы. Правительство Турции расколото на сторонников и противников войны, и Махмуд относится к последним: он готов приложить любые усилия, лишь бы сохранить мир. Юноша всё глубже и глубже увязает в политических играх, приобретая по ходу дела как новых союзников, так и врагов. Сможет ли молодой паша достичь своей цели? И что он будет делать, если избежать войны всё же не удастся?

Авторы
Режиссёр Казухиро Фурухащи «Бродяга Кенщин»
Сценарий Нобору Такаги «Баккано!»
Дизайнер персонажей Тощиюки Канно «Гаро: Печать пламени»
Ассистент режиссера Такащи Игари «Врата Штейна»
Композитор Рю Кавасаки «Гора Священного Меча: Пир звёздной пыли»
Студия MAPPA

Сэйю
Махмуд Тегрил Аюму Мурасэ Хината Щоё в «Волейболе»(/anime/haikyu/), Манабу Огивара в «Норагами»
Заганос Зехир Макото Фурукава Юутаро Киндаичи в «Волейболе», Сайтама в «Ванпанчмене»
Кирос KENN Ватанабе в «Адзине»
Сулейман Кацуюки Конищи Камина в «Гуррен Лаганне»
Руи Кендзиро Цуда Суо Микото в K
Халил Сэхир Кеничи Огата Тед А. Адамс в «Крови+», Санта в «Гинтаме»
Леледелик Юу Кобаящи Нис Холистоун в «Баккано!», Аяме Сарутоби в «Гинтаме»
Гралат Такахиро Сакурай Гриффит в «Берсерке», Ю Тосаки в «Адзине»
Абирига Дзюничи Сувабе Арчер в «Судьбе: Ночи схватки»
 
 
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Видео Империя Альтаир (Shōkoku no Altair)
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