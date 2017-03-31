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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Готовится экранизация рассказа Стивена Кинга и Джо Хилла

Рассказ Стивена Кинга (отец) и Джо Хилла (сын) Throttle отправляется на большие экраны.

Первоисточник адаптирует Джон Скотт III — автор сценария арни-зомби-драмы «Заражённая».

Кинг и Хилл, вдохновивший повестью Ричарда Матесона «Дуэль», придумали историю про банду байкеров, которая несётся по невадской пустыне, убегая от последствий крайне неудачного преступного сговора. Их преследует безликий дальнобойщик, намеренный во что бы то ни стало отомстить. Костяк повествования — отношения отца и сына: Вина и Рейса — двух главарей мотобанды.

Продюсированием занимается компания A Bigger Boat Productions.

И если уж мы заговорили про Стивена Кинга, то у экранизации книжной серии «Тёмная башня» новый сдвиг по дате: кино съехало с 28 июля на 4 августа. Произошёл обмен с анимационным фильмом «Смайлики» — теперь его можно будет увидеть 28 июля. Ведь именно мультик про эмодзи зрители ждут больше, чем «Тёмную башню». Студия Columbia Pictures знает, что делает.

В фильме Идрис Эльба играет Стрелка, а Мэттью Макконахи — колдуна по прозвищу Человек в чёрном, оба пытаются добраться до мифической Тёмной башни, на которой держится бесконечное количество измерений.

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