Авторский состав и тизер полнометражки «Судьба: Девочка-волшебница Илия»

Полнометражное развитие франчайза «Судьба: Девочка-волшебница Илия» под названием «Судьба: Девочка-волшебница Илия. Фильм: Клятва в снегу» (Gekijōban Fate/kaleid liner Prisma ☆ Illya Yukishita no Chikai) обзавелось авторским составом, перекочевавшим из сериала, и первым тизером.
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Авторы
|Режиссёр
|Щин Онума
|«Дурак, тесты и призванные существа», «Эф — история воспоминаний»
|Композиция фильма
|Кэндзи Иноэ
|«Дурак, тесты и призванные существа»
|Сценарист
|Хазуки Минасе
|«C³»
|Дизайнер персонажей
|Казуя Хирата
|«Судьба: Девочка-волшебница Илия 3»
|Студия
|Silver Link
Премьера фильма запланирована на лето этого года.