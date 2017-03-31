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Авторский состав и тизер полнометражки «Судьба: Девочка-волшебница Илия»

Полнометражное развитие франчайза «Судьба: Девочка-волшебница Илия» под названием «Судьба: Девочка-волшебница Илия. Фильм: Клятва в снегу» (Gekijōban Fate/kaleid liner Prisma ☆ Illya Yukishita no Chikai) обзавелось авторским составом, перекочевавшим из сериала, и первым тизером.

Авторы
Режиссёр Щин Онума «Дурак, тесты и призванные существа», «Эф — история воспоминаний»
Композиция фильма Кэндзи Иноэ «Дурак, тесты и призванные существа»
Сценарист Хазуки Минасе «C³»
Дизайнер персонажей Казуя Хирата «Судьба: Девочка-волшебница Илия 3»
Студия Silver Link

Премьера фильма запланирована на лето этого года.

 
 
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Видео Судьба: Девочка-волшебница Илия. Фильм: Клятва в снегу (Gekijōban Fate/kaleid liner Prisma Illya: Sekka no Chikai)
 7 июля 2016 года«Судьба: Девочка-волшебница Илия 3» — 01 25 марта 2016 годаТизер аниме «Судьба: Девочка-волшебница Илия 3»
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