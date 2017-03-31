WipEout: Omega Collection — дата выхода и новый трейлер

Sony рассказала о некоторых деталях и дате выхода WipEout: Omega Collection — сборника, который перенесёт на PS4 три последних части популярной футуристической гоночной серии WipEout: HD (в свою очередь вобравшего в себя элементы Fusion и Pure), Fury и 2048.

Выход ремастера намечен на стремительно приближающееся начало лета: 7 июня. Стоить он будет $ 40, а предзаказ позволит фанатам получить анимированную тему для интерфейса PS4.

Все текстуры в WipEout Omega Collection были перерисованы, так что теперь желающие смогут прочитать даже самый мелкий текст на своих болидах. Работать сборник будет в 60fps, а на PS4 Pro — ещё и в 4K (но никто и не ожидал иного от ремастера пусть красивых, но всё-таки не очень новых и портативных игр). Музыку и звуки тоже подтянули, а заодно лицензировали 28 композиций от звёзд уровня Swedish House Mafia, Chemical Brothers и The Prodigy. Мультиплеер будет работать как в сплитскрине, так и по сети.

Жаль, конечно, что поклонникам франчайза приходится довольствоваться переизданиями, но ответственная за него студия была в числе жертв провала PS Vita (именно там вышла тепло принятая, но никем не купленная Wipeout 2048), так что делать продолжения толком некому. Как знать, впрочем: а ну как именно WipEout Omega Collection сможет вдохнуть новую жизнь в когда-то славную серию?