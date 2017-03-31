 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Destiny 2 действительно выйдет на PC Новости аниме — лучшее за неделю «Годзилла: Планета кайдзю» — синопис, авторский состав и сэйю Вся правда о Могучих рейнджерах Рецензия и отзывы на игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Созданное в Бездне» — авторы, сэйю, первый трейлер, промо-арт

Канал издательства Kadokawa представил первый трейлер анимационного сериала по манге Акихито Цукущи «Созданное в Бездне» (Made in Abyss), выходящего в летнем сезоне этого года.

Громадная система пещер, известная как Бездна, — единственное не исследованное людьми место. Никто в действительности не знает, насколько она глубока, внутри живут странные и удивительные существа и полно загадочных древних реликвий, неизвестных современному человеку. Много поколений глубины Бездны влекут искателей приключений. Тех, кто достаточно храбр, чтобы войти в её опасные ущелья, называют «расхитителями пещер». В Оосу, городе на границе с Бездной, живёт девочка-сирота по имени Рико, мечтающая стать такой же великой «расхитительницей пещер», как и её умершая мать, а также разгадать великую тайну Бездны. В один прекрасный день, исследуя тёмные глубины пещер, она находит маленького мальчика, который в действительности оказывается роботом.

Авторы
Режиссёр Масаюки Кодзима «Монстр», «Тибетский мастиф»
Сценарист Хидеюки Курата «Прочти или умри», «Бродяги»
Дизайнер персонажей Казучика Кисе «Триплексоголик», «Призрак в Доспехах: Появление»
Композитор Кевин Пенкин «Норн9», «Хуже пса»
Студия Kinema Citrus

Сэйю
Рико Мию Томита Отако в «Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан», Габриэль Тенма в «Габриэль бросает школу»
Регу Мария Исе Киллуа Золдик в «Охотнике x Охотнике», Лейнесия Эрхарт Ковен в «Логе горизонта»
 
 

Промо-арт

Промо-арт аниме «Созданное в Бездне»
+ Обсудить
Темы
 
Галерея Видео Созданное в Бездне (Made in Abyss)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Репортаж с премьеры фильма «Разборка в Маниле»
 
Кино Трейлер фильма «Великолепная семёрка»
 
Кино Начались съёмки фильма «Стражи галактики 2»
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 30
 
Кино Международный трейлер фильма «Kingsman: Секретная служба»
 
Кино «Первый мститель: Противостояние» — 84 млн за три дня
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика