«Созданное в Бездне» — авторы, сэйю, первый трейлер, промо-арт

Канал издательства Kadokawa представил первый трейлер анимационного сериала по манге Акихито Цукущи «Созданное в Бездне» (Made in Abyss), выходящего в летнем сезоне этого года.

Громадная система пещер, известная как Бездна, — единственное не исследованное людьми место. Никто в действительности не знает, насколько она глубока, внутри живут странные и удивительные существа и полно загадочных древних реликвий, неизвестных современному человеку. Много поколений глубины Бездны влекут искателей приключений. Тех, кто достаточно храбр, чтобы войти в её опасные ущелья, называют «расхитителями пещер». В Оосу, городе на границе с Бездной, живёт девочка-сирота по имени Рико, мечтающая стать такой же великой «расхитительницей пещер», как и её умершая мать, а также разгадать великую тайну Бездны. В один прекрасный день, исследуя тёмные глубины пещер, она находит маленького мальчика, который в действительности оказывается роботом.

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