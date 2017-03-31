«Созданное в Бездне» — авторы, сэйю, первый трейлер, промо-арт

Канал издательства Kadokawa представил первый трейлер анимационного сериала по манге Акихито Цукущи «Созданное в Бездне» (Made in Abyss), выходящего в летнем сезоне этого года.
Громадная система пещер, известная как Бездна, — единственное не исследованное людьми место. Никто в действительности не знает, насколько она глубока, внутри живут странные и удивительные существа и полно загадочных древних реликвий, неизвестных современному человеку. Много поколений глубины Бездны влекут искателей приключений. Тех, кто достаточно храбр, чтобы войти в её опасные ущелья, называют «расхитителями пещер». В Оосу, городе на границе с Бездной, живёт девочка-сирота по имени Рико, мечтающая стать такой же великой «расхитительницей пещер», как и её умершая мать, а также разгадать великую тайну Бездны. В один прекрасный день, исследуя тёмные глубины пещер, она находит маленького мальчика, который в действительности оказывается роботом.
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Авторы
|Режиссёр
|Масаюки Кодзима
|«Монстр», «Тибетский мастиф»
|Сценарист
|Хидеюки Курата
|«Прочти или умри», «Бродяги»
|Дизайнер персонажей
|Казучика Кисе
|«Триплексоголик», «Призрак в Доспехах: Появление»
|Композитор
|Кевин Пенкин
|«Норн9», «Хуже пса»
|Студия
|Kinema Citrus
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Сэйю
|Рико
|Мию Томита
|Отако в «Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан», Габриэль Тенма в «Габриэль бросает школу»
|Регу
|Мария Исе
|Киллуа Золдик в «Охотнике x Охотнике», Лейнесия Эрхарт Ковен в «Логе горизонта»
Промо-арт