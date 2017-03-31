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Первоисточник: www.tracking-board.com Прямая ссылка на новость:

Студия Warner Bros. пытается найти правильного режиссёра для «Акиры»

Стоило бывшему комику Джордану Пилу срежиссировать крайне успешный хоррор-триллер «Прочь» (при бюджете в $ 4,5 млн собрал $ 156 млн), как он сразу оказался на примете у студии Warner Bros. Pictures.

В первую очередь студия хочет всучить ему экранизацию аниме «Акира», если не получится, то ему предложат «Флэша». Оба фильма переживают острую фазу безрежиссёрства.

В последний раз про «Акиру» вспоминали в 2015 году, когда Марко Джей Рамирез (шоураннер второго сезона сериала «Сорвиголова») стал новым сценаристом проекта. К слову, Пил не единственный кандидат на место главного постановщика. Есть другие — Даниэль Эспиноса («Живое») и Дэвид Ф. Сандберг («И гаснет свет...»).

Напомним, что студия Warner Bros. владеет правами на «Акиру» с 2008 года и наверняка всё это время внимательно наблюдала за производством «Призрака в доспехах». Будущая неблагодарная публика точно начнёт кочевряжиться, когда на главные роли станут набирать голливудских (не совсем азиатов) актёров. Чернокожий режиссёр сможет подсластить пилюлю. В 2012 году в делёжке ведущих партий участвовали Гаррет Хедлунд, Кристен Стюарт, Хелена Бонем Картер ну и Кен Ватанабе.

Всё это время синопсис не менялся. Действие научно-фантастического эпика разворачивается в футуристическом городе Новый Манхэттен. Главный герой — вожак байкерской шайки, который должен спасти своего лучшего друга с опасными и разрушительными психокинетическими силами.

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Темы
 
Акира
 26 июня 2016 года«Акира» в руках форсажного режиссёра Джастина Лина
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