Кабельный канал HBO продолжает набирать актёров в восьмисерийную детективную драму «Острые предметы» по одноимённому бестселлеру Джилианн Флинн. Среди новобранцев — Уилл Чейз («Эпоха за эпохой»), Джексон Хёрст («Скандал») и Дженнифер Аспен («Ночная смена»).

Дебютный роман писательницы повествует о журналистке Камилле Прикер (Эми Адамс), вернувшейся в родной городок, чтобы написать о расследовании убийства двух школьниц. Помимо непростых и крайне странных отношений с матерью (Патриша Кларксон) и сводной сестрой (Элайза Скэнлен) её задание осложняют призраки прошлого, с которыми героине приходится столкнуться лицом к лицу.

Уиллу Чейзу досталась роль Боба Нэша — вспыльчивого отца первой жертвы убийства. Джексон Хёрст перевоплотится в Кирка Лейси — человека с амбициями, застрявшего в провинциальном городке и осознающего бессмысленность собственного существования. Дженнифер Аспен сыграет Джанин Кин, чьё решение переехать из Филадельфии в городок Винд Гэп обернулось настоящей катастрофой: муж ушёл, дочь пропала, а сын по всеобщему мнению является главным подозреваемым в убийстве.

Срежиссирует драму Жан-Марк Валле («Большая маленькая ложь»). Сценарий пишет шоураннер проекта Марти Ноксон («Безумцы») совместно с автором литературного первоисточника. В исполнительных продюсерах помимо Валле, Флинн и Ноксон числятся Эми Адамс, Джейсон Блум, Чарльз Лэйтон, Джессика Роудс и Нэйтан Росс. Производственным процессом заведует Entertainment One Television.