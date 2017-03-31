Анонс аниме «Ночная кровь эпохи Сенгоку»

На выставке AnimeJapan 2017 было объявлено о начале производства анимационного сериала по мобильной игре для женской аудитории «Ночная кровь эпохи Сенгоку» (Sengoku Night Blood) о противостоянии фракций полководцев эпохи Сенгоку, ставших вампирами и оборотнями (а в действительности – всё теми же миловидными бисёненами, только некоторые из них ещё и со звериными ушами), совместного детища компаний Marvelous, Kadokawa и бренда компании Idea Factory Otomate. Выход сериала запланирован на осенний сезон.