Анонс аниме «Ночная кровь эпохи Сенгоку»

На выставке AnimeJapan 2017 было объявлено о начале производства анимационного сериала по мобильной игре для женской аудитории «Ночная кровь эпохи Сенгоку» (Sengoku Night Blood) о противостоянии фракций полководцев эпохи Сенгоку, ставших вампирами и оборотнями (а в действительности – всё теми же миловидными бисёненами, только некоторые из них ещё и со звериными ушами), совместного детища компаний Marvelous, Kadokawa и бренда компании Idea Factory Otomate. Выход сериала запланирован на осенний сезон.
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Сэйю
|Ода Нобунага
|Тощиюки Морикава
|Гриффит в «Берсерке»(/anime/berserk/), Сакаки Исабуро в «Гинтаме 3»
|Кацуе Щибата
|Масаказу Морита
|Ичиго Куросаки в «Бличе», Барнаби Брукс-младший в «Тигре и Кролике»
|Акечи Мицухиде
|Нобунага Щимазаки
|Харука Нанасе в «Воле», Щидо Ицука в «Свидании на жзинь»
|Ранмару Мори
|Юске Кобаящи
|Танукичи Окума в «Скучном мире, где не существует самой идеи похабных шуток», Субару Нацуки в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
|Нива Нагахиде
|Томоаки Маено
|Наоцугу в «Логе Горизонта», Дзюичи Фукутоми в «Слабаке педальном»
|Хидеёщи Тоётоми
|Нацуки Ханае
|Кен Канеки в «Токийском гуле», Инахо Каизука в «Альдноа.Зеро»
|Ханбей Такенака
|Рёта Осака
|Нагате Таниказе в «Рыцарях Сидонии», Харуто Токищима в «Валврейве Освободителе»
|Ищида Мицунари
|Ёщихиде Сасаки
|Канбей Курода
|Щунсуке Такеучи
|Продюсер в «Идолмастер: Девушки-Золушки», Лавкрафт в «Бродячих псах литературы»
|Тощие Маэда
|Иккей Ямамото
|Кенщин Уесуги
|Коусуке Ториуми
|Киба Инузука в «Наруто», Щунсуке Имаизуми в «Слабаке педальном»
|Кагекацу Уесуги
|Ёщихико Арамаки
|Кагеие Какизаки
|Казуюки Окицу
|Харунобу Мадараме в «Генщикен: Второй сезон», Серпико в «Берсерке»
|Кагемочи Аракасу
|Хикару Мидорикава
|Зеллгадис Грэйвордс в «Рубаках», Сакамото в «Вы не слышали? Я Сакамото»
|Канецугу Наое
|Тецуя Какихара
|Нацу Драгниил в «Фэйри Тэйле», Рундельхаус в «Логе Горизонта»
|Щинген Такеда
|Кацуюки Конищи
|Озма Ли в «Макроссе Фронтир», Джонатан Джостар в «Безумных приключениях ДжоДжо»
|Масатоё Наито
|Котаро Нищияма
|Флатте Ванетти в «91 дне», Ёщихару Хисому в «Связанных»
|Масакаге Ямагата
|Ёщики Накадзима
|Масанобу Коусака
|Рёхэй Кимура
|Хидеки Хината в «Ангельских ритмах!», Дэрил Лоренц в «Мобильный доспех Гандам: Молния»
|Нобухара Баба
|Хироки Ясумото:
|Хоозуки в «Невозмутимом Хозуки», Кинг в «Ванпанчмене»
|Юкимура Санада
|Дайки Ямащита
|Изуку Мидория в «Моей геройской академии», Сакамичи Онода в «Слабаке педальном»
|Каманосуке Юри
|Таку Ящиро
|Наото Азума в «Маске тигра W», Рэйл в «ACCA: Надзорный департамент 13-и районов»
|Саске Сарутоби
|Аюму Мурасе
|Щоё Хината в «Волейболе», Аллен Уолкер в «Грэй-мене: Святом»
|Нобуюки Санада
|Сётаро Морикубо
|Щикамару Нара в «Наруто», Юске Ханамуре в «Персоне 4»
|Сайзо Кирикагуре
|Рё Китамура
|Масамуне Дате
|Юичиро Умехара
|Блэк Джек в «Молодом Блэк Джеке», Годжо Карасума в «Девчачьем номере»
|Щизегане Дате
|Нобухико Окамото
|Рин Окумура в «Синем Экзорцисте», Икта Солорк в «Небесном Альдерамине»
|Кодзюро Катакура
|Такуя Сато
|Цезарь Цепелли в «Безумных приключениях ДжоДжо», Ю Канда в «Грэй-мене: Святом»