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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Ночная кровь эпохи Сенгоку»

На выставке AnimeJapan 2017 было объявлено о начале производства анимационного сериала по мобильной игре для женской аудитории «Ночная кровь эпохи Сенгоку» (Sengoku Night Blood) о противостоянии фракций полководцев эпохи Сенгоку, ставших вампирами и оборотнями (а в действительности – всё теми же миловидными бисёненами, только некоторые из них ещё и со звериными ушами), совместного детища компаний Marvelous, Kadokawa и бренда компании Idea Factory Otomate. Выход сериала запланирован на осенний сезон.

Сэйю
Ода Нобунага Тощиюки Морикава Гриффит в «Берсерке»(/anime/berserk/), Сакаки Исабуро в «Гинтаме 3»
Кацуе Щибата Масаказу Морита Ичиго Куросаки в «Бличе», Барнаби Брукс-младший в «Тигре и Кролике»
Акечи Мицухиде Нобунага Щимазаки Харука Нанасе в «Воле», Щидо Ицука в «Свидании на жзинь»
Ранмару Мори Юске Кобаящи Танукичи Окума в «Скучном мире, где не существует самой идеи похабных шуток», Субару Нацуки в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
Нива Нагахиде Томоаки Маено Наоцугу в «Логе Горизонта», Дзюичи Фукутоми в «Слабаке педальном»
Хидеёщи Тоётоми Нацуки Ханае Кен Канеки в «Токийском гуле», Инахо Каизука в «Альдноа.Зеро»
Ханбей Такенака Рёта Осака Нагате Таниказе в «Рыцарях Сидонии», Харуто Токищима в «Валврейве Освободителе»
Ищида Мицунари Ёщихиде Сасаки
Канбей Курода Щунсуке Такеучи Продюсер в «Идолмастер: Девушки-Золушки», Лавкрафт в «Бродячих псах литературы»
Тощие Маэда Иккей Ямамото
Кенщин Уесуги Коусуке Ториуми Киба Инузука в «Наруто», Щунсуке Имаизуми в «Слабаке педальном»
Кагекацу Уесуги Ёщихико Арамаки
Кагеие Какизаки Казуюки Окицу Харунобу Мадараме в «Генщикен: Второй сезон», Серпико в «Берсерке»
Кагемочи Аракасу Хикару Мидорикава Зеллгадис Грэйвордс в «Рубаках», Сакамото в «Вы не слышали? Я Сакамото»
Канецугу Наое Тецуя Какихара Нацу Драгниил в «Фэйри Тэйле», Рундельхаус в «Логе Горизонта»
Щинген Такеда Кацуюки Конищи Озма Ли в «Макроссе Фронтир», Джонатан Джостар в «Безумных приключениях ДжоДжо»
Масатоё Наито Котаро Нищияма Флатте Ванетти в «91 дне», Ёщихару Хисому в «Связанных»
Масакаге Ямагата Ёщики Накадзима
Масанобу Коусака Рёхэй Кимура Хидеки Хината в «Ангельских ритмах!», Дэрил Лоренц в «Мобильный доспех Гандам: Молния»
Нобухара Баба Хироки Ясумото: Хоозуки в «Невозмутимом Хозуки», Кинг в «Ванпанчмене»
Юкимура Санада Дайки Ямащита Изуку Мидория в «Моей геройской академии», Сакамичи Онода в «Слабаке педальном»
Каманосуке Юри Таку Ящиро Наото Азума в «Маске тигра W», Рэйл в «ACCA: Надзорный департамент 13-и районов»
Саске Сарутоби Аюму Мурасе Щоё Хината в «Волейболе», Аллен Уолкер в «Грэй-мене: Святом»
Нобуюки Санада Сётаро Морикубо Щикамару Нара в «Наруто», Юске Ханамуре в «Персоне 4»
Сайзо Кирикагуре Рё Китамура
Масамуне Дате Юичиро Умехара Блэк Джек в «Молодом Блэк Джеке», Годжо Карасума в «Девчачьем номере»
Щизегане Дате Нобухико Окамото Рин Окумура в «Синем Экзорцисте», Икта Солорк в «Небесном Альдерамине»
Кодзюро Катакура Такуя Сато Цезарь Цепелли в «Безумных приключениях ДжоДжо», Ю Канда в «Грэй-мене: Святом»
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Ночная кровь эпохи Сенгоку (Sengoku Night Blood)
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