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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джозеф Моул, Фрэнсис О’Коннор и Джонас Армстронг вошли в кастинг-лист «Падения Трои»

Съёмки совместного крупнобюджетного проекта Netflix и BBC One под названием «Падение Трои» уже начались, а о том, кто в них участвует, официально объявили только сейчас. Поклонникам Джонаса Армстронга, сыгравшего титульного персонажа в британской средневековой драме «Робин Гуд», приятно будет узнать, что в проекте для него нашлось место

Восьмисерийная историческая эпопея является пересказом классического сюжета о гибели осаждённой ахейцами великой Трои. История, рассказываемая от лица царского семейства, поведает о великой любви, мести и интригах на фоне легендарной войны.

Наряду с Джонасом Армстронгом, который сыграет царя Менелая, в сериале снимаются Луис Хантер (Парис), Белла Дэйн (Елена), Дэвид Трелфолл (Приам), Фрэнсис О’Коннор (Гекуба), Джозеф Моул (Одиссей), Том Уэстон-Джонс (Гектор), Дэвид Гяси (Ахиллес), Джонни Харрис (Агамемнон) и Хлоя Пирри (Андромаха).

Режиссирует Оуэн Харррис («Отбросы») по сценарию Дэвида Фарра («Ночной администратор»). Исполнительные продюсеры — Дерек Уэкс («Люди») и Кристофер Аирд («Призраки»). Производственный процесс контролируют Kudos («Бродчёрч») и Wild Mercury. Съёмки проходят в Кейптауне.

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Падение Трои
 2 мартаNetflix и BBC снимут многосерийный эпик об осаде Трои 23 сентября 2015 годаBBC One снимет эпик о Троянской войне 7 марта«Последнее королевство» — трейлер второго сезона
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Подкасты
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