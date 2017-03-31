Съёмки совместного крупнобюджетного проекта Netflix и BBC One под названием «Падение Трои» уже начались, а о том, кто в них участвует, официально объявили только сейчас. Поклонникам Джонаса Армстронга, сыгравшего титульного персонажа в британской средневековой драме «Робин Гуд», приятно будет узнать, что в проекте для него нашлось место

Восьмисерийная историческая эпопея является пересказом классического сюжета о гибели осаждённой ахейцами великой Трои. История, рассказываемая от лица царского семейства, поведает о великой любви, мести и интригах на фоне легендарной войны.

Наряду с Джонасом Армстронгом, который сыграет царя Менелая, в сериале снимаются Луис Хантер (Парис), Белла Дэйн (Елена), Дэвид Трелфолл (Приам), Фрэнсис О’Коннор (Гекуба), Джозеф Моул (Одиссей), Том Уэстон-Джонс (Гектор), Дэвид Гяси (Ахиллес), Джонни Харрис (Агамемнон) и Хлоя Пирри (Андромаха).

Режиссирует Оуэн Харррис («Отбросы») по сценарию Дэвида Фарра («Ночной администратор»). Исполнительные продюсеры — Дерек Уэкс («Люди») и Кристофер Аирд («Призраки»). Производственный процесс контролируют Kudos («Бродчёрч») и Wild Mercury. Съёмки проходят в Кейптауне.