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Total War: Warhammer 2 — анонс и CG-трейлер

Авторы Total War: Warhammer явно решили пойти по не самому популярному среди геймеров пути ежегодного выпуска новых игр. Первая часть заявленной трилогии вышла в конце мая прошлого года, а теперь The Creative Assembly и Sega объявили, что Total War: Warhammer 2 увидит свет до конца 2017 года. И отличаться от оригинала сиквелу явно придётся не графикой или механикой (для этого маловато времени), а сюжетом:

В Total War: Warhammer 2 игроков ожидает новая захватывающая кампания «Великий вихрь», действие которой происходит на огромных континентах Люстрии, Ултуана, Наггарота и Южных Земель. С развитием сюжета ее действие становится все более напряженным, чтобы в конце концов прийти к эпическому финалу, подобного которому еще не было в серии Total War.

 
 
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