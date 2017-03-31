Анонс аниме «Урахара»

Рекламный стенд китайского видеохостинга bilibili на японской выставке AnimeJapan 2017 сообщил о старте производства оригинальной анимационной работы «Урахара» (Urahara), «вдохновлённой» веб-комиксом Патрика Масиаса и Муги Танака «Команда по решению кризисных проблем парка Харадзюку» (PARK Harajuku: Crisis Team!)

Несколько лет существа с другой планеты стирают с лица земли крупнейшие города мира, и их следующая цель — знаменитый район Токио Харадзюку. Лишь три «магазинные искательницы сокровищ» способны спасти мир, но достойны ли они стать участниками «Команды по решению кризисных проблем парка Харадзюку»?