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Первоисточник: myanimelist.net Прямая ссылка на новость:

«ЦукиПро» — авторский состав

Официальный сайт анимационного сериала «ЦукиПро» (TsukiPro The Animation) про повседневную жизнь парней-идолов из четырёх музыкальных групп, стартующего в осеннем сезоне этого года, обзавёлся авторским составом.

Авторы
Главный режиссёр Кейтаро Мотонага «Ёрмунганд», «Приключения Дигимонов три»
Режиссёр Юрия Мацумура «Приключения Дигимонов три»
Сценарист Рейко Ёщида «Дерёвня», «Рынок Тамако»
Дизайнер персонажей Марико Ока «Девочка из Ада», «Внук Нурарихёна»
Композиторы Щоу Такезава, Такещи Хама
Студия PRA

Сэйю
Дай Мурасе Юичиро Умехара Блэк Джек в «Молодом Блэк Джеке»
участник группы SolidS
Цубаса Окуи Сома Сайто Харуто Камидзё в «Хару-Чика: Харута и Чика наслаждаются юностью», Адлет Майер в «Героях шести цветов»
участник группы SolidS
Щики Такамура Такуя Эгучи Хачиман Хикигая в «Мой подростковый ромком не складывается, как и ожидалось», Такео Гоуда в «Моей истории любви»
участник группы SolidS
Рикка Сера Нацуки Ханае Кен Канеки в «Токийском гуле», Инахо Каизука в «Альдноа.Зеро»
участник группы SolidS
Щу Изуми Щунсуке Такеучи Продюсер в «Идолмастер: Девушки-Золушки», Лавкрафт в «Бродячих псах литературы»
участник группы Quell
Эичи Хоримия Котаро Нищияма Ёщихару Хисому в «Связанных», Дайго в «Школьной жизни испорченных парней»
участник группы Quell
Иссей Куга Щуго Накамура
участник группы Quell
Ичиру Куга Що Ногами
участник группы Quell
Нозому Нанасе Чихару Саващиро Щиира Эйган в «Белоснежке с красными волосами»
участник группы Soara
Сора Охара Тощиюки Тоёнага Микадо Рюгамине в «Дюрараре», Дзюничиро Танизаки в «Бродячих псах литературы»
участник группы Soara
Сощи Кагуразака Макото Фурукава Сайтама в «Ванпанчмене», Банри Тада в «Золотом времени»
участник группы Soara
Рен Мураката Таищи Мурата Кальм Крафтман в «Альдноа.Зеро», Шун Ибусаки в «Кухне Сомы»
участник группы Soara
Морихито Арихара Юуки Оно Джоске Хигащиката в «Безумных приключениях ДжоДжо 3», Токугава Щигещиге в «Гинтаме»
участник группы Soara
Мамору Фудзимура Дзюнта Теращима Эйта Сузуки в «Днях»
участник группы Growth
Коки Это Щуничи Токи Лео де ла Иглесия в «Юрии на льду»
участник группы Growth
Кенсуке Яегащи Ёщитака Ямая Окисуке Микуни в «Альдноа.Зеро», Юки Хасе в «Друзьях на неделю»
участник группы Growth
Рёта Сакураба Дайки Ямащита Изуку Мидория в «Моей геройской академии», Сакамичи Онода в «Слабаке педальном»
участник группы Growth
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ЦукиПро (TsukiPro)
 6 февраляАнонс аниме «ЦукиПро»
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Анонс аниме «ЦукиПро»

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