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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«12 войн» — авторский состав и тизер

Анимационная студия Graphinica на выставке AnimeJapan 2017 объявила творческий состав, который будет работать на производстве телевизионной адаптации ранобе «12 войн» (Juuni Taisen), выходящей в этом году.

Авторы
Режиссёр Наото Хосода «Дневник будущего», «Сатана за работой!»
Сценарист Садаюки Мураи «Коробка гоблинов», «Рыцари Сидонии»
Дизайнер персонажей Чикащи Кадекару
Композитор Го Щиина «Пожиратель богов», «Сказания Зестирии: Крест»
Студия Graphinica

Персонажа по имени Усаги (зодиакального кролика) озвучит Нобухико Окамото (Акселератор в «Индексе волшебства»).

История «величайшей „королевской битвы“» рассказывает о двенадцати воинах с именами животных восточного зодиака. Каждый из них вынужден сражаться с другими, поставив жизнь и честь на кон, дабы исполнить лишь одно своё желание.

 
 
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Видео 12 войн (Jūni Taisen)
 17 марта«12 войн» — анонс
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«12 войн» — анонс

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