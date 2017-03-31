«12 войн» — авторский состав и тизер

Анимационная студия Graphinica на выставке AnimeJapan 2017 объявила творческий состав, который будет работать на производстве телевизионной адаптации ранобе «12 войн» (Juuni Taisen), выходящей в этом году.

Персонажа по имени Усаги (зодиакального кролика) озвучит Нобухико Окамото (Акселератор в «Индексе волшебства»).

История «величайшей „королевской битвы“» рассказывает о двенадцати воинах с именами животных восточного зодиака. Каждый из них вынужден сражаться с другими, поставив жизнь и честь на кон, дабы исполнить лишь одно своё желание.