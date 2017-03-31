«12 войн» — авторский состав и тизер

Анимационная студия Graphinica на выставке AnimeJapan 2017 объявила творческий состав, который будет работать на производстве телевизионной адаптации ранобе «12 войн» (Juuni Taisen), выходящей в этом году.
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Авторы
|Режиссёр
|Наото Хосода
|«Дневник будущего», «Сатана за работой!»
|Сценарист
|Садаюки Мураи
|«Коробка гоблинов», «Рыцари Сидонии»
|Дизайнер персонажей
|Чикащи Кадекару
|Композитор
|Го Щиина
|«Пожиратель богов», «Сказания Зестирии: Крест»
|Студия
|Graphinica
Персонажа по имени Усаги (зодиакального кролика) озвучит Нобухико Окамото (Акселератор в «Индексе волшебства»).
История «величайшей „королевской битвы“» рассказывает о двенадцати воинах с именами животных восточного зодиака. Каждый из них вынужден сражаться с другими, поставив жизнь и честь на кон, дабы исполнить лишь одно своё желание.