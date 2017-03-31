Три дебила играют в Dead or Alive 5 и Mortal Kombat X — прямая трансляция

Сегодня неугомонные Три дебила соберутся в квартире у Судакова и проведут сеанс игры в разные файтинги на PlayStation 4. Преимущественно — в Dead or Alive 5 и Mortal Kombat X.

Грандиозное рубилово начнётся в 22:30 по московскому времени: не упустите свой шанс посмотреть, как взрослые балбесы будут отпускать в адрес друг друга тупые шуточки про хер и мамку. Ну и, конечно, оправдываться за собственные проигрыши классическим «Да ты просто на все кнопки жмёшь, так нечестно».

Посмотреть, как мы играем, можно будет и на YouTube, и прямо здесь, на «КГ». А вот комментировать и задавать нам вопросы лучше на YouTube — на местные комментарии времени не останется.

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