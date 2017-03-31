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Три дебила играют в Dead or Alive 5 и Mortal Kombat X — прямая трансляция

Сегодня неугомонные Три дебила соберутся в квартире у Судакова и проведут сеанс игры в разные файтинги на PlayStation 4. Преимущественно — в Dead or Alive 5 и Mortal Kombat X.

Грандиозное рубилово начнётся в 22:30 по московскому времени: не упустите свой шанс посмотреть, как взрослые балбесы будут отпускать в адрес друг друга тупые шуточки про хер и мамку. Ну и, конечно, оправдываться за собственные проигрыши классическим «Да ты просто на все кнопки жмёшь, так нечестно».

Посмотреть, как мы играем, можно будет и на YouTube, и прямо здесь, на «КГ». А вот комментировать и задавать нам вопросы лучше на YouTube — на местные комментарии времени не останется.

Не забывайте, что нам можно задонатить в прямом эфире или поддержать на Patreon.

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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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