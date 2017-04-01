Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 219: В чём проблема русского кино?

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Содержание
|00:01:21 —
|Примеры успешных студий
|00:07:38 —
|Какие фильмы получается снимать
|00:17:28 —
|Что не так с Никитой Михалковым и Сариком Андреасяном
|00:23:51 —
|Одни и те же актёры и концепции
|00:28:31 —
|Экономика
|00:34:18 —
|Всё не так уж и плохо
Аудиоверсия:
-
- 1
- 174
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $1703 из $2000
Ближайшая цель: Полностью отказываемся от рекламы в подкасте. Все целиПоддержать
Содержание
|00:01:20 —
|Примеры успешных студий
|00:07:22 —
|Какие фильмы получается снимать
|00:17:00 —
|Что не так с Никитой Михалковым и Сариком Андреасяном
|00:23:14 —
|Одни и те же актёры и концепции
|00:27:50 —
|Экономика
|00:33:27 —
|Всё не так уж и плохо