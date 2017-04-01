«Железный кулак» лидирует по количеству просмотров на Netflix

Вопреки минорным настроениям критиков «Железный кулак» от Netflix показал себя настоящим бойцом. Истина о том, что обыватель почти не прислушивается к мнению профессиональных и не очень рецензентов, получила очередное подтверждение — сериал о последнем из четвёрки уличных супергероев Marvel стал чемпионом по количеству просмотров в премьерный день.

Согласно данным исследовательской фирмы 7Park Data, старт «Железного кулака» 17 марта оказался на редкость успешным — число просмотров сериала составило 14,6% от общего количества стримов на Netflix в тот день. Этот результат превысил показатели премьер признанных хитов онлайн-сервиса — позади остались второй сезон «Сорвиголовы» (13,8%), «Люк Кейдж» (12,8%) и «Очень странные дела» (4%). Свыше половины аудитории (54,7%) в премьерный день посмотрело три и больше эпизодов сериала при общем для потокового сервиса среднем показателе 46,9%.

Главный аналитик 7Park Data Кристофер Коби подтвердил, что такая картина — скорее норма, чем исключение:

Отношения между отзывами критиков и притягательностью проектов для масс всегда были сложными. Реальные данные просмотров на сервисах потокового видео это доказывают: сериалы, коим отдают предпочтение критики, и которые пользуются невероятной популярностью у обычных зрителей — не всегда одни и те же. «Железный кулак» — яркий тому пример.

Тринадцатисерийный супергеройский боевик от шоураннера Скотта Бака («Декстер») и сценариста Скотта Рейнольдса («Джессика Джонс»), основанный на серии комиксов Marvel, рассказывает о Дэнни Рэнде (Финн Джонс), после многолетнего обучения боевым искусствам вернувшемся в Нью-Йорк. В образе Железного кулака он начинает борьбу со своим заклятым врагом — орденом искусных убийц «Рука».