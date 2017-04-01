Первый трейлер ужастика «Оно» поставил рекорд по просмотрам за сутки

Страшный до усрачки клоун стал рекордсменом. Первый трейлер ужастика «Оно» за 24 часа посмотрели 197 миллионов раз. Спустя 36 часов после премьеры ролика повторной экранизации одноимённого романа Стивена Кинга количество просмотров равняется 246 миллионов.

«Оно» обогнало показатели «Форсажа 8» (139 миллионов за первый день). Мы уверены, что команда «Форсажа» извлечёт правильный вывод и в девятой части Вин Дизель будет в клоунском гриме.

Тизер-трейлер «Оно» также был в трендах «Твиттера» — большой популярностью пользовался эмодзи с красным воздушным шариком.

Когда дети начинают исчезать в городе Дерри (разумеется, штат Мэн), группа подростков сталкивается с воплощением всех своих кошмаров — ужасным клоуном Пеннивайзом (Билл Скарсгард), чья история убийств и насилия насчитывает столетия.

Андрес Мускетти («Мама») срежиссировал кино по сценарию Чейза Палмера и Кэри Фукунаги.

Кино выходит 7 сентября 2017 года.