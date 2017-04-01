Телеовощи. Выпуск 160: Бешеный еврей

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Собрано $516 из $550
Ближайшая цель: Целиком отсматриваем один сезон сериала по личному заказу спонсора, кинувшего не меньше $100. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:45 —
|Обращение от спонсора
|00:02:31 —
|Новости
|00:21:54 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:32:08 —
|«Притон» — 1х01 (премьера)
|00:42:15 —
|«Воображаемая Мэри» — 1х01 (премьера)
|00:46:07 —
|«Большой куш» — 1х01—04
|00:49:41 —
|«Творя историю» — 1х04
|00:50:33 —
|«В пустыне смерти» — 2х02
|00:52:22 —
|«Последнее королевство» — 2х02
|01:01:05 —
|«В четырёх стенах» — 1x16
|01:02:42 —
|«Родина» — 6х10
|01:06:31 —
|«Миллиарды» — 2х06
|01:10:56 —
|«Чёрные паруса» — 4х08—09
|01:19:15 —
|«В розыске» — 1х08
|01:24:03 —
|«Мик» — 1х12—13
|01:25:00 —
|«Мошенники» — 1х08
|01:26:25 —
|«Булл» — 1х17
|01:29:54 —
|«Суд проб и ошибок» — 1х05–06
|01:32:25 —
|«Флэш» — 3x18
|01:44:12 —
|«Стрела» — 5x17
|01:52:44 —
|«Волшебники» — 2x10
|01:58:00 —
|«Последний кандидат» — 1х14
|02:02:26 —
|«Пространство» — 2х10
|02:10:23 —
|«Легион» — 1х08 (финал сезона)
|02:15:15 —
|Лариса о «Железном кулаке»
|02:26:14 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x12 (впечатления Льва)
|02:37:11 —
|«Рэй Донован» — 1x12 (впечатления Михаила)
|02:42:21 —
|«Самурай Джек» и «Звезда против сил зла»
|02:44:13 —
|Благодарим наших спонсоров
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