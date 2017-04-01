Первое апреля началось, а значит ко многим новостям теперь следует относиться с осторожностью, но заголовок не врёт — популярнейшая героиня студии PlatinumGames действительно добралась до Steam. Просто не без потерь.

Встречайте: 8-Bit Bayonetta — не столько розыгрыш, сколько приятный (и бесплатный!) подарок от Sega и PlatinumGames ко Дню дурака. Изначально игра вышла ещё пару лет назад, но тогда её приходилось запускать в браузере. Теперь же она доступна через Steam — и не просто так, а с ачивками.

И есть основания полагать, что перед нами не обычная шутка, а правильно поданная реклама чего-то большего. Собранные ачивки складываются в картинку, где прописан специальный адрес. Пройдите по нему и увидите Обратный отсчёт, истекающий через десять дней.

Значит ли это, что нам вот-вот анонсируют порт дилогии Bayonetta на PC? Не факт. А вот первую часть Bayonetta мы увидим в Steam почти наверняка.