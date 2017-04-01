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Аниме идёт в Steam

30 марта компания Crunchyroll, занимающаяся потоковым вещанием азиатского контента (в первую очередь аниме) на Западе начала сотрудничать с популярнейшим магазином цифровой дистрибуции на ПК, сервисом Steam.

На данный момент в библиотеке Steam доступны два десятка относительно свежих (в основном прошлогодних) сериалов, а вскоре там можно будет приобрести любое аниме, права на стриминг которого принадлежат Crunchyroll, купив как отдельные серии, так и весь сезон сразу, «бандлом» (в настоящий момент последний вариант недоступен). К сожалению, возможности скачивать серии на жёсткий диск не появится как минимум в ближайшем будущем.

Что всё это значит? Во-первых, что легальное аниме станет ближе, доступнее и удобнее, в том числе и в нашей стране победившего Steam’а. Ленивому анимешнику больше нет нужды подключаться к ещё одному сервису (и в итоге, скорее всего, всё равно предпочесть ему старые добрые торренты) — достаточно воспользоваться привычным клиентом Steam. Во-вторых, это может завлечь в ряды анимешников новую аудиторию из числа геймеров... Впрочем, в случае с Россией все прелести дистрибуции аниме в Steam разбиваются о тот факт, что эпизоды представлены с оригинальной японской звуковой дорожкой и английскими субтитрами — русского перевода пока не предвидится, а это здорово сужает аудиторию. В-третьих, в любом случае, покупка эпизодов – не самый худший способ отблагодарить авторов, переводчиков и издателей за их труд (да, до сих пор не у всех есть «Патреон»).

Осталось между делом отметить, что аниме в Steam появлялось и раньше (полнометражки и сериал «Призрак в доспехах», например), но не массово (для аниме там даже нет специальной категории — найти его можно только тэгу, в одном ряду с играми с анимешным дизайном), а также, что одна стандартная серия обойдётся 29 рублей (правда, пока действует 52-процентная скидка, так что эпизоды стоят по 14 рублей), при этом на самом Crunchyroll их можно посмотреть бесплатно (но не в HD). Ах да, под катом — полный список сериалов от Crunchyroll, доступных на текущий момент в Steam:

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