Аниме идёт в Steam

30 марта компания Crunchyroll, занимающаяся потоковым вещанием азиатского контента (в первую очередь аниме) на Западе начала сотрудничать с популярнейшим магазином цифровой дистрибуции на ПК, сервисом Steam.
На данный момент в библиотеке Steam доступны два десятка относительно свежих (в основном прошлогодних) сериалов, а вскоре там можно будет приобрести любое аниме, права на стриминг которого принадлежат Crunchyroll, купив как отдельные серии, так и весь сезон сразу, «бандлом» (в настоящий момент последний вариант недоступен). К сожалению, возможности скачивать серии на жёсткий диск не появится как минимум в ближайшем будущем.
Что всё это значит? Во-первых, что легальное аниме станет ближе, доступнее и удобнее, в том числе и в нашей стране победившего Steam’а. Ленивому анимешнику больше нет нужды подключаться к ещё одному сервису (и в итоге, скорее всего, всё равно предпочесть ему старые добрые торренты) — достаточно воспользоваться привычным клиентом Steam. Во-вторых, это может завлечь в ряды анимешников новую аудиторию из числа геймеров... Впрочем, в случае с Россией все прелести дистрибуции аниме в Steam разбиваются о тот факт, что эпизоды представлены с оригинальной японской звуковой дорожкой и английскими субтитрами — русского перевода пока не предвидится, а это здорово сужает аудиторию. В-третьих, в любом случае, покупка эпизодов – не самый худший способ отблагодарить авторов, переводчиков и издателей за их труд (да, до сих пор не у всех есть «Патреон»).
Осталось между делом отметить, что аниме в Steam появлялось и раньше (полнометражки и сериал «Призрак в доспехах», например), но не массово (для аниме там даже нет специальной категории — найти его можно только тэгу, в одном ряду с играми с анимешным дизайном), а также, что одна стандартная серия обойдётся 29 рублей (правда, пока действует 52-процентная скидка, так что эпизоды стоят по 14 рублей), при этом на самом Crunchyroll их можно посмотреть бесплатно (но не в HD). Ах да, под катом — полный список сериалов от Crunchyroll, доступных на текущий момент в Steam:
- «Завет дьявольских сестриц» (Shinmai Maō no Testament)
- «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» (Re: Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu)
- «Гинтама» (Gintama)
- «Кабанери железной крепости» (Kōtetsujō no Kabaneri)
- «Изетта: Последняя ведьма» (Shuumatsu no Izetta)
- «91 день» (91 days)
- «Феникс Райт» (Gyakuten Saiban)
- «Ямада-кун и семь ведьм» (Yamada-kun to 7-nin no Majo)
- «Запретная татуировка» (Taboo-Tattoo)
- «Бродячие псы литературы» (Bungo Stray Dogs)
- «Воля» (Free!)
- «Две звезды Оммёдзи» (Sōsei no Onmyōji)
- «Берсерк» (Berserk)
- «Номера» (Nanbaka)
- «Игра Джокера» (Joker Game)
- «Небесный Альдерамин» (Nejimaki Seirei Senki: Tenkyō no Alderamin)
- «Повторная жизнь» (ReLIFE)
- «Психопарень 100%» (Mob Psycho 100)
- «Флотская коллекция» (Kantai Collection -Kan Colle-)
- «Оранж» (Orange)