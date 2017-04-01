Лиам Нисон идёт в комплекте со сценарием фильма «Марлоу» (Marlowe), где он сыграет известного литературного персонажа из нуаровых романов Раймонда Чандлера частного детектива из Лос-Анджелеса Филипа Марлоу.

Сценарий написал Уильям Монахэн («Отступники»).

Экранизация книги The Black-Eyed Blonde рассказывает, как беспокойная и непростая жизнь наёмного сыщика в начале пятидесятых становится намного веселее, когда в жизни главного героя появляется сногсшибательная блондинка. Новая клиентка просит у Марлоу найти своего бывшего любовника. По мере расследования выясняется, что исчезновение бывшего любовника лишь малая часть более крупной тайны. И скоро у Марлоу появляется новый враг — богатейшая и влиятельная семья города, готовая пойти на любые меры для защиты своих богатств.

Монахэн считает, что персонажи калибра Марлоу требуют от сценариста держать марку, а Нисон — живое воплощение книжного героя.

В ближайшее время планируют провести студийный аукцион.