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«Красные против Синих» — трейлер 15 сезона

Уже завтра на экраны мониторов вернётся сериал «Красные против Синих» — один из лучших анимационных комедийных экшенов последних лет и творение, популяризовавшее жанр «Машинима» (роликов, созданных на движке компьютерных игр).

Начавшись, как сборка коротких и не обременённых смыслом комедийных зарисовок на движке Halo (игры, вышедшей ещё в 2001 году), за пятнадцать сезонов сериал «Красные против Синих» сильно вырос и изменился. Сюжеты стали сложнее, постановкой экшена начали заниматься специально нанятые умельцы, а движки менялись от сезона к сезону, постепенно добравшись до Halo 5: Guardians.

Финал 13 сезона был пусть открытым, но настолько ультимативным, что авторам потребовался годовой перерыв на то, чтобы собраться с мыслями (14 сезон был сборником не связанных между собой историй от самых разных приглашённых творцов). Но вот теперь сериал наконец-то возвращается в прежнее русло — просто делает он это через ввод новых героев, призванных разбираться в последствиях былых событий.

Трейлер 15 сезона:

 
 

Для тех же, кто сериал ещё не смотрит, мы предлагаем классное фанатское видео, нарезавшее экшен из цикла Freelancer под песню Light ‘Em Up от Fall Out Boy. Быть может оно убедит вас дать «Красным против Синих» шанс.

 
 
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Видео Красные против Синих
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