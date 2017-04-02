Новости сериалов — лучшее за неделю

- «Американские боги» — постеры — экранизация тёмного фэнтези Нила Геймана продолжает раздразнивать интерес публики обилием промо-материалов.
- «Железный кулак» лидирует по количеству просмотров на Netflix — публика не прислушалась к предостережениям рецензентов, решив составить собственное мнение о сериале.
- «Игра престолов» — промо-ролик седьмого сезона — очередное напоминание о том, что в Вестеросе наступила убийственная зима.
- «Настоящий детектив» подаёт признаки жизни — Ник Пиццолатто уже работает над сценарием продолжения.
- Майлз Теллер сыграет в триллере Николаса Виндинга Рефна на Amazon — криминальная драма обрела исполнителя главной роли.
- Марк Стронг сыграет в шпионском триллере от Fox Networks Group — британскому лицедею вновь досталась роль крутого спецагента.
- Netflix продлил «Диету из Санта-Клариты» на второй сезон — чёрная комедия с Дрю Бэрримор и Тимоти Олифантом вернётся на экраны в следующем году.
- Роберт Патрик снимется в экранизации хоррор-подкаста Lore — занятость в новом проекте актёр будет совмещать со съёмками в «Скорпионе».
- Эйдан Гиллен присоединился к «Острым козырькам» — Петир Бейлиш прокрался в мир Томаса Шелби.
- Джозеф Моул, Фрэнсис О’Коннор и Джонас Армстронг вошли в кастинг-лист «Падения Трои» — исторический эпик от BBC One и Netflix обнародовал свой основной актёрский состав.