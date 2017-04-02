Новые сериалы 3–9 апреля

Сезон 5

FOX (US)

Линкольн Барроуз приговорён к смертной казни за преступление, которого он не совершал. Его младший брат Майкл Скофилд намерен спасти Барроуза, устроив побег из тюрьмы. Для этого Скофилд, носящий фамилию матери, совершает фальшивую попытку ограбления банка с применением оружия, отказывается от услуг адвоката и сам садится в тюрьму «Фокс Ривер», в которой дожидается исполнения приговора Барроуз. В своё время он работал в фирме, которая занималась реконструкцией объекта «Фокс Ривер» и знает немало интересных особенностей всех помещений. Вся необходимая информация всегда находится при Майкле, поскольку перед отправкой на тюремные нары он сделал себе впечатляющую татуировку на теле.