Новые сериалы 3–9 апреля

Следующая неделя отметится тремя многосерийными премьерами — семейной сагой «Сын», комедией «Брокмайр» и фантастической антологией «Измерение 404». Вдобавок после многолетнего перерыва на телеэкраны вернутся криминальная драма «Побег» с воскресшим главным героем, процедурал «Я — зомби», мистический триллер «Изгой» и мультсериал «Спецагент Арчер».
Понедельник, 3 апреля
триллер, мистика
В ролях Патрик Фьюджит, Филип Гленистер
В центре сюжета парень по имени Кайл Барнс, примечательный тем, что с самого детства за ним охотятся демоны. В компании со знакомым — преподобным Андерсоном — он отправляется в путешествие, дабы разузнать, почему именно его преследует нечистая сила. В ходе странствий Кайлу открываются тайны, способные погубить не только его самого, но и всю планету, так что неплохо бы эту неприятность каким-то образом предотвратить.
Вторник, 4 апреля
фантастика, фэнтези, драма
В ролях Лиа Мишель, Роберт Бакли, Райан Ли, Сара Хайланд, Эшли Рикардс, Констанс Ву
Создатель Дез Долли, Уилл Кампос
Сборник телеисторий расскажет о странностях, необычных и откровенно фантастических вещах, происходящих с людьми на просторах сети.
детектив, ужасы, фантастика
В ролях Роуз Макивер, Малкольм Гудвин, Рахул Коли, Роберт Бакли, Дэвид Андерс, Алекс Паунович
Создатель Роб Томас, Дайан Руджеро
Мистическая криминальная драма рассказывает о судьбе студентки-медика по имени Лив, которая превратилась в зомби. По окончании учёбы она устраивается судмедэкспертом в коронерскую службу с целью иметь легальный доступ к мозгами умерших. Ими она вынуждена питаться, дабы окончательно не сделаться ходячим трупом. Однако героиня начинает замечать, что съедая чужой мозг, невольно присваивает себе память погибшего человека.
драма, криминал
В ролях Доминик Пёрселл, Вентворт Миллер, Амори Ноласко, Роберт Неппер, Сара Уэйн Кэллис, Уэйд Уильямс
Создатель Пол Шойринг
Линкольн Барроуз приговорён к смертной казни за преступление, которого он не совершал. Его младший брат Майкл Скофилд намерен спасти Барроуза, устроив побег из тюрьмы. Для этого Скофилд, носящий фамилию матери, совершает фальшивую попытку ограбления банка с применением оружия, отказывается от услуг адвоката и сам садится в тюрьму «Фокс Ривер», в которой дожидается исполнения приговора Барроуз. В своё время он работал в фирме, которая занималась реконструкцией объекта «Фокс Ривер» и знает немало интересных особенностей всех помещений. Вся необходимая информация всегда находится при Майкле, поскольку перед отправкой на тюремные нары он сделал себе впечатляющую татуировку на теле.
боевик, приключения, научная фантастика
В ролях Артур Дарвилл, Виктор Гарбер, Сиара Рене, Кейти Лотц, Брэндон Рут, Робби Амелл
Создатель Грег Берланти, Эндрю Крайсберг, Марк Гуггенхайм
Второй сезон завершится семнадцатым эпизодом под названием Aruba. Телеканал The CW продлил сериал на третий сезон.
комедия
В ролях Зои Дешанель, Джейк М. Джонсон, Макс Гринфилд, Ханна Саймон, Ламорн Моррис, Дэймон Уайанс мл.
Создатель Элизабет Меривезер
Двадцать вторая серия Five Stars for Beezus завершит шестой сезон комедийного сериала.
Среда, 5 апреля
комедия
В ролях Хэнк Азария, Хемки Мадера, Аманда Пит, Пол Рэй, Тайрел Джексон Уильямс, Адан Мартин Роча
Джим Брокмайр — знаменитый комментатор игр Главной лиги бейсбола. Однако узнав об изменах жены, он послал к чертям профессионализм и слетел с катушек в прямом эфире. Ролик с буйствующим Брокмайром попал в сеть, превратив бывшую звезду во всеобщее посмешище. Но десять лет спустя главный герой решает восстановить свою карьеру и наладить личную жизнь, устроившись комментатором игр низшей бейсбольной лиги в крохотном Морристауне.
мультфильм, комедия
В ролях Х. Джон Бенжамин, Джуди Грир, Крис Парнелл, Аиша Тайлер, Джессика Уолтер, Адам Рид
Создатель Адам Рид, Мэтт Томпсон
Мультсериал для взрослых рассказывает о легкомысленном бабнике, получившем звание спецагента только потому, что его мама — глава шпионского агентства. В международном шпионском агентстве ISIS любой мировой кризис — лишь предлог для высококлассных секретных агентов посоревноваться между собой в обмане и предательстве. Спецагент Стерлинг Арчер под кодовым именем «Герцогиня» вынужден работать со своей эксцентричной мамашей Мэлори, бывшей подружкой Ланой, озабоченной секретаршей Шерил и другими интересными личностями.
Четверг, 6 апреля
Суббота, 8 апреля
драма, вестерн
В ролях Пирс Броснан, Занн МаКларнон, Татанка Минс, Паола Нуньес, Элизабет Фрэнсис, Алексис Уэст
Создатель Филипп Мейер, Ли Шипмен, Брайан Макгриви
Семейная сага повествует об историческом отрывке времени, в который Америка отличилась внутренними кровопролитными войнами и становлением своей государственности. На примере жизненного пути нескольких поколений одной из техасских семей автор доказывает, что процесс рождения США был делом непростым и невероятно кровавым.
Воскресенье, 9 апреля
детектив, драма, триллер
В ролях Клэр Дэйнс, Дэмиан Льюис, Мэнди Пэтинкин, Морена Баккарин, Дэвид Хэрвуд, Диего Клаттенхофф
Создатель Говард Гордон, Алекс Ганса, Гидеон Рафф
Шестой сезон политической драмы завершит двенадцатая серия под названием America First. В августе кабельный канал Showtime продлил сериал на седьмой и восьмой сезоны.
комедия
В ролях Лорен Лэпкус, Пит Холмс, Джордж Бэзил, Арти Лэнг, Ти-Джей Миллер, Джои Озенн
Создатель Пит Холмс
Восьмой эпизод The Baptism станет заключительным для первого сезона комедии о звёздах стендапа. В марте канал HBO продлил сериал на второй сезон.