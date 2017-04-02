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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Рэйн Уилсон пополнил команду «Звёздного пути: Дискавери»

Рэйн Уилсон («Офис», «Бэкстром») поднялся на борт «Звёздного пути: Дискавери» от CBS All Access — продолжения легендарного франчайза. Он примерит образ харизматичного афериста и преступника межгалактического уровня Гарри Мадда, знакомого зрителям по оригинальному сериалу, где усатого контрабандиста сыграл Роджер С. Кармел.

В новой тринадцатисерийной части научно-фантастической эпопеи нас ждёт новый корабль, новые герои и новые миссии, прежними останутся мифология вселенной и надежда на будущее, вдохновлявшие поколения мечтателей и созидателей. Действия развернутся за десять лет до оригинальной миссии экипажа «Энтерпрайза» под руководством капитана Кирка.

Возглавляет актёрский состав Соникуа Мартин-Грин, которая исполнит роль капитана-лейтенанта Рэйнсфорд. Управлять звездолётом «Дискавери» взялся Джейсон Айзекс в образе капитана Лорки. Наряду с Рэйном Уилсоном в проекте значатся Джеймс Фрейн, Мишель Йео, Даг Джонс, Энтони Рэпп, Шазад Латиф, Кристофер Оби и Мэри Чиффо.

В исполнительных продюсерах проекта числятся Алекс Куртцман, экс-шоураннер Брайан Фуллер, Хизер Кадин, Гретхен Дж. Берг, Аарон Харбертс, Акива Голдсман, Род Родденберри и Тревор Рот. Производством занимаются CBS Television Studios, Secret Hideout, Living Dead Guy Productions и Roddenberry Entertainment.

Если обойдётся без очередных переносов (будем верить), то премьера состоится уже в этом году — в конце лета / начале осени.

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Сериалы
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Подкасты
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