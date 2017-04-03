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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Ренн Шмидт и Элла Рэй Пек пополнили актёрский состав «Призрачной башни» от Hulu

Ренн Шмидт («Американцы», «Изгой») утверждена на главную женскую партию в десятисерийной драме потокового сервиса Hulu [«Призрачная башня»](/tv/loomingtower/). К ней присоединится Элла Рэй Пек («Сплетница», «Накорми зверя»). Ранее в проект записались Питер Сарсгаард, Джефф Дэниелс и Тахар Рахим.

Основанный на удостоенной Пулитцеровской премии книге-разоблачении Лоуренса Райта The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11 сериал прольёт свет на междоусобицы ЦРУ и ФБР, которая на фоне возрастающей угрозы со стороны Усамы бен Ладена и «Аль-Каиды» могла непреднамеренно подготовить почву для трагедии 11 сентября 2001 года и войны в Ираке.

Ренн Шмидт сыграет блестящего и честолюбивого аналитика ЦРУ Диану Прист, чей босс (Сарсгаард) твёрдо убеждён в том, что ЦРУ должно единолично заниматься предотвращением террористических атак. Разделяя его позицию, Прист утаивает критически важную информацию от ФБР, что приводит к катастрофическим последствиям.

Пек досталась роль чуткой, но волевой Хизер — преподавателя спецдисциплин из городка в Огайо и американки до кончиков ногтей, у которой завязывается роман с фэбээровцем Али Суфаном (Рахим).

В создателях значатся сценарист Дэн Футтерман («Охотник на лис») и оскароносный режиссёр-документалист Алекс Гибни. Производство возьмёт на себя Legendary Television.

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 21 мартаПитер Сарсгаард сыграет в «Призрачной башне» от Hulu 14 мартаДжефф Дэниелс сыграет главную роль в «Призрачной башне» от Hulu 31 мартаБритт Лоуэр присоединилась к Джошу Хатчерсону в «Человеке будущего» от Hulu
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