 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Новости аниме — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 154: Кадры против «Андромеды» Оценки Persona 5 превозносят игру до небес ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 9: Чем подсаживать на аниме «Нет игры, нет жизни: Ноль» — трейлер и сэйю
2
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

«Призрак в доспехах» — рейтинг и оценки критиков

Экранизации аниме, по всей видимости, пока что следуют в том же направлении что и игровые – слабые кассовые сборы и отсутствие одобрения аудитории. «Призрак в доспехах» получил посредственную оценку от критиков (69% от наших и 42% на Западе) – вырисовывается проходной блокбастер, о котором все скоро забудут.

Красивая стилистика и визуальные эффекты не помогли – авторы рецензий ругают кино за вялый нарратив, общую поверхностность и наивность, которая непозволительна в 2017 году. Первоисточник смотрелся свежо в середине 90-х, но выходить к широкой аудитории спустя двадцать лет с теми же самыми идеями – провальная затея.

Ещё в прокате «Лекарство от здоровья» Гора Вербински – впрочем, судя по оценкам (51%), ничего выдающегося. Неожиданно неплохие отзывы о мультфильме «Смурфики: Затерянная деревня» (77%) – впрочем, решение смотреть или нет принимайте на свой страх и риск.

Ещё по итогам пресс-показов сформировался рейтинг отечественной драмы по космонавтов «Время первых» (77%), которая выходит только на этой неделе. С таким сарафаном можно смело против «Форсажа 8» выходить, министр культуры может быть спокоен.

Подробнее о рейтинге фильма «Призрака в доспехах» и других актуальных картинах в кинотеатрах можно посмотреть ниже.

2 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензии и отзывы на фильм «Призрак в доспехах»
 
Студия Warner Bros. пытается найти правильного режиссёра для «Акиры»
 
Натали Портман и Скарлетт Йоханссон опять претендуют на роль Лисбет Саландер

Тоже интересно

 
Минутный телеролик фильма «Интерстеллар»
 
Аниме «Альдноа.Зеро» — 04–10
 
Трейлер мультфильма «Зверополис» (с дубляжом)
 
Телеовощи. Выпуск 160: Бешеный еврей
 
Аниме «Ре: Жизнь с нуля в другом мире» — 13
 
«Трансформеры: Последний рыцарь» — расширенный телеролик и первый отрывок
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика