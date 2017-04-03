«Призрак в доспехах» — рейтинг и оценки критиков

Экранизации аниме, по всей видимости, пока что следуют в том же направлении что и игровые – слабые кассовые сборы и отсутствие одобрения аудитории. «Призрак в доспехах» получил посредственную оценку от критиков (69% от наших и 42% на Западе) – вырисовывается проходной блокбастер, о котором все скоро забудут.

Красивая стилистика и визуальные эффекты не помогли – авторы рецензий ругают кино за вялый нарратив, общую поверхностность и наивность, которая непозволительна в 2017 году. Первоисточник смотрелся свежо в середине 90-х, но выходить к широкой аудитории спустя двадцать лет с теми же самыми идеями – провальная затея.

Ещё в прокате «Лекарство от здоровья» Гора Вербински – впрочем, судя по оценкам (51%), ничего выдающегося. Неожиданно неплохие отзывы о мультфильме «Смурфики: Затерянная деревня» (77%) – впрочем, решение смотреть или нет принимайте на свой страх и риск.

Ещё по итогам пресс-показов сформировался рейтинг отечественной драмы по космонавтов «Время первых» (77%), которая выходит только на этой неделе. С таким сарафаном можно смело против «Форсажа 8» выходить, министр культуры может быть спокоен.

Подробнее о рейтинге фильма «Призрака в доспехах» и других актуальных картинах в кинотеатрах можно посмотреть ниже.