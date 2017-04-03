«Начальница» — трейлер

Тринадцатисерийная комедия «Начальница» с Бритт Робертсон в главной роли выходит на потоковом сервисе Netflix 21 апреля.

Экранизация автобиографии Софии Аморузо, создавшей компанию Nasty Gal по продаже модных одежды, обуви и аксессуаров, повествует о молодой бунтарке без гроша за душой, отказывающейся взрослеть по стандартам общества. Ухватившись за свою страсть к винтажным нарядам, главная героиня открывает онлайн-магазин одежды и делает первые шаги в мире стиля и бизнеса. На пути к созданию собственной империи моды Софии придётся испытать все горести и радости пребывания на её троне.

Сценарий написала Кэй Кэннон («Идеальный голос»), вдобавок она вступает исполнительным продюсером проекта наравне с Аморузо, Шарлиз Терон и Кристианом Диттером («В активном поиске»), который срежиссировал сериал.