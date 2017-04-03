Когда авторы серии Saints Row решили как минимум временно завязать со «Святыми» и переключиться на что-нибудь ещё, анонс их нового проекта не произвёл фурора, на который студия Volition наверняка рассчитывала. Что ж, анонс был ещё тогда, летом 2016 года. Теперь же у нас есть дата выхода Agents of Mayhem, новый трейлер, кадры и прочие приятные мелочи. Быть может, теперь игре удастся заинтересовать публику?..

Дата выхода Agents of Mayhem — 18 августа (15, если вы живёте в США). Платформы — PC, PS4 и Xbox One (Switch опять обошли стороной).

В новом проекте студия Volition решила променять подход Saints Row, где игроки сами создавали себе аватара по вкусу, на принципы творений типа Overwatch: у вас будет 12 персонажей предположительно на любой вкус: каждый будет выделяться как внешностью (расой, полом, телосложением и т.д.), так и приёмами. Брать на миссии придётся по три героя за раз, чтобы переключаться между ними на лету, словно в какой-нибудь Trine. Без этого в Agents of Mayhem не обойтись: здоровяк с дробовиком не может использовать снайперку, например, так что сражаться им на дальних дистанциях не выйдет, даром что в закрытых помещениях он может быть очень полезен.