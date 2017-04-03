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«Когти» — трейлер

Десятисерийная криминальная драмеди «Когти» Рашиды Джонс и Уилла Маккормака стартует на кабельном канале TNT 11 июня.

Это история о предприимчивых и энергичных работницах маникюрного салона Nail Artisan в Южной Флориде, решивших потеснить представителей противоположного пола в традиционно мужском мире организованной преступности.

В актёрский состав сериала вошли Ниси Нэш, Кэрри Престон, Джуди Рейес, Дженнифер Лион, Гарольд Перрино, Курачче Тран, Кевин Ранкин, Джейсон Антун, Джек Кеси и другие.

Шоураннером проекта выступает Джанин Шерман Барруа («Мыслить как преступник»). Главный сценарист — Элиот Лоуренс, который вдобавок значится исполнительным продюсером проекта наравне с Джонс и Маккормаком. Пилот срежиссировала Николь Кэссел («Американцы», «Лучше звоните Солу»).

 
 
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