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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

USA Network обеспечил триллеру «Падающая вода» второй сезон

Кабельный канал USA официально продлил на второй сезон «Падающую воду». Создателями многосерийного триллера выступили Генри Бромелл («Карнавал»), Блейк Мастерс («Братство») и Гейл Энн Хёрд («Ходячие мертвецы»).

Второй сезон «Падающей воде» достался не без борьбы, так как сериал отличился крайне низкими рейтинговыми результатами — каждый эпизод собирал у экранов чуть больше 450 тыс. человек при рейтинговом показателе 0,14 в ключевой возрастной категории «18–49 лет». Однако благодаря отложенным просмотрам итоговые результаты прирастали на 30%. Вдобавок проект успел обзавестись собственной фанбазой и оказался востребован на Amazon, где в рамках заключённого проекта на трансляцию он доступен для просмотра всем подписчикам.

Мистический триллер, где реальность переплетается с областью сна и бессознательного, рассказывает о том, как несколько поначалу незнакомых друг с другом человек постепенно узнают, что каждый из них видит часть от одного общего сна. Вскоре главные герои начинают догадываться, что их подсознание пытается донести до них некое послание, а также предупредить о грядущих испытаниях, где на кону стоят их собственные жизни.

Шоураннером второго сезона «Падающей воды» назначили Реми Обучона («Рухнувшие небеса»). Мастерс и Хёрд останутся в роли исполнительных продюсеров. Производством занимается Universal Cable Productions.

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