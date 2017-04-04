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Первоисточник: www.fandango.com Прямая ссылка на новость:

Арнольд Шварценеггер все ещё верит в свою терминаторность

Мечтают ли старые Терминаторы о новых частях франчайза? Арнольд Шварценеггер даёт положительный ответ:

Да, я хочу сняться в ещё одном «Терминаторе». Не хочу называть это «фейк-новостями», как наш президент, но некоторые люди иногда просто пишут разные вещи по каким-то своим причинам. Только потому что студия Paramount не хочет делать продолжение «Терминатора: Генезиса», это не значит, что франчайз мёртв, а другие пятнадцать студий не воспользуются возможностью. Это значит, что они договариваются с другими людьми, но никаких подробностей. Скоро всё сами узнаете. Но серию «Терминатор» не задушишь и не убьёшь. И не забывайте, в 2018 году права возвращаются Джеймсу Кэмерону и всё начнётся по новому.

В январе всех предупредили, что Джеймс Аватарович скоро получит любимого киборга-убийцу назад и даже уговаривает Тима Миллера («Дэдпул») срежиссировать следующую часть. Глава производственной компании Skydance Дэвид Эллисон тоже был в деле и планировал собрать команду известных писателей-фантастов, чтобы найти интересный способ продолжить серию.

Общее мнение таково: они хотят возобновить историю после событий «Терминатора 2: Судного дня».

Кажется, после «Терминатора: Генезиса» зрители уже готовы принять новый фильм без Арнольда. Похоже, что сам актёр пока этого не может.

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 21 январяДжеймс Кэмерон, Тим Миллер и Дэвид Эллисон готовят нового «Терминатора» 30 августа 2016 года«Терминатор 2: Судный день» — постер 21 апреля 2016 годаЭта Сара Коннор сломалась
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Подкасты
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