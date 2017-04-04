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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Ридли Скотт срежиссирует Битву за Британию

Ридли Скотт будет занят режиссурой на ближайшие двадцать лет. В данный момент он приступает к разработке фильма «Битва за Британию» (Battle of Britain), который собирается срежиссировать и спродюсировать.

Сценарий написал Мэттью Ортон, проект принадлежит студии Fox.

Битва за Британию началась 10 июля 1940 года и продолжалась до 30 октября — всё это время Люфтваффе бомбило Британские острова. Морские порты и судоходные пути были первыми целями немецких военно-воздушных сил, потом нацисты переключились на аэродромы и ночные бомбёжки Лондона. Это был первый этап спланированной Гитлером операции «Морской лев» — по вторжению в Великобританию с воздуха и моря. Но героическое сопротивление англичан стало причиной первого значимого поражения Германии в войне.

Всё ясно — дурной пример Кристофера Нолана и его «Дюнкерка» — оказался заразителен.

Также мистер Скотт планирует срежиссировать драму «Все деньги мира», криминальный триллер «Картель» и пять или шесть «Чужих».

Ну а «Чужой: Завет» выходит 18 мая 2017 года.

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Битва за Британию
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