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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Готовятся фильмы и сериалы по фэнтези вселенной «Ксанф»

Независимый продюсер Стивен Пол («Призрак в доспехах») анонсировал разработку фильма и сериала по мотивам серии фэнтези романов «Ксанф».

Пирс Энтони написал в 1977 году первую книгу — «Чары для Хамелеоши». Потом последовали ещё два продолжения. Английский автор планировал ограничиться трилогией, но сильный читательский запрос заставил его переосмыслить свою позицию.

Сейчас «Ксанф» — одна из самых долгоживущих книжных серий. В мае этого года выйдет сорок вторая книга. Действие первоисточника разворачивается в волшебном мире, где проживают люди с магическими способностями, а также — демоны, центавры, драконы, гаргульи, правильные переводчики и прочие фантастические твари.

«Чары для Хамелеоши» рассказывают о приключениях Бинка — одного из жителей Ксанфа, изгнанного в Обыкновению, потому что его магический дар не раскрылся к совершеннолетию. Он возвращается в Ксанф в компании злого волшебника Трента; один из них хочет понять свои силы, а другой — стать королём Ксанфа.

В ближайших планах мистера Пола назвать имена привлечённых творческих личностей, раскрыть планы по финансированию и дистрибуции, куда войдут телевизионные и кинотеатральные проекты.

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