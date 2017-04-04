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Японцы, увольнения и VR-MMORPG

За последнее время аж четыре относительно именитых японских автора оставили свои студии. Студию Monolith Soft покинули двое людей, отвечавших за серию Project X Zone — режиссёр Соичиро Моризуми и сопродюсер Кодзи Иситани. Значит ли это, что серия пошаговых кроссоверов между персонажами Sega, Capcom и Namco отжила своё? Неизвестно, но это было бы достаточно логичным выводом.

Другая студия, потерявшая пару разработчиков — Square Enix. Во-первых, оттуда ушёл Исаму Камикокурё — арт-директор трилогии Final Fantasy XIII, Final Fantasy XV и The 3rd Birthday. Во-вторых, издательство покинул Ёщинори Ямагучи — продюсер серий Star Ocean и Valkyrie Profile.

И самое интересное в данной новости — дальнейшая судьба последнего товарища. Ямагучи устроился в студию Monobit на роль менеджера VR-отдела и начал работу над первой японской MMORPG в виртуальной реальности. Что это за контора и откуда у неё средства на создание не то что MMORPG, но VR-MMORPG — вопрос, ответ на который нам неведом. Но хочется верить, что Ямагучи знает, что делает.

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Темы
 
Project X Zone (3DS) Final Fantasy XV (PlayStation 4, Xbox One)
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