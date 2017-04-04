Джон К. Макгинли сыграет доброго босса в новой полицейской комедии CBS

Джон Кристофер Макгинли («Клиника») составит компанию Романи Малко и Адхиру Кальяну в многокамерной полицейской комедии телеканала CBS Brothered up. Но это не помешает ему и дальше мочить распоясавшуюся нечисть во втором сезоне комедийного хоррора «Стэн против сил зла» на кабельном канале IFC.

История повествует о трудовых буднях двух копов — сурового афроамериканца Кельвина (Малко) и чувствительного пакистанца Фарука (Кальян), вынужденных терпеть общество друг друга, патрулируя районы Детройта. Макгинли, что удивительно, досталась роль капитана Ли, который уважительно обращается с подчинёнными и заботится о счастье своей команды. Доктор Кокс не одобрил бы.

Наряду с Макгинли в актёрский состав пилотного эпизода записались Меррин Данги, Ниши Мунши и Глинн Тёрмэн.

Срежиссирует ситком Джеймс Берроуз («Друзья», «Уилл и Грейс») по сценарию Марка Гросса («Майк и Молли», «Всё схвачено»). Вдобавок оба выступят исполнительными продюсерами проекта. Производственным процессом займётся CBS TV Studios.