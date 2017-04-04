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Batman: Arkham VR — трейлер PC-версии

Последняя игра про Бэтмена, вышедшая из-под пера студии Rocksteady, вот-вот перестанет быть эксклюзивом Sony. Интерактивное приключение Batman: Arkham VR было одним из стартовых проектов вышедшего 13 октября шлема PlayStation VR, но к концу месяца (с 25 апреля, если точнее) оно станет доступно PC-геймерам с Oculus Rift и HTC Vive.

В своё время Batman: Arkham VR удостоилась преимущественно положительных, но не восторженных отзывов. Людям понравилось «быть Бэтменом», но вот линейность и малая продолжительность истории их порядком разочаровала.

 
 
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Видео Batman: Arkham VR (PC, PlayStation 4)
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