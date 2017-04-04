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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Cудьба: Апокриф» — второй трейлер и сэйю
Промо-арт аниме «Судьба: Апокриф»

Официальный сайт телевизионной адаптации ранобе за авторством Type-Moon и Юичиро Хигащиде «Судьба: Апокриф» (Fate/Apocrypha) предъявил второй трейлер выходящего в июле телесериала, а также объявил состав сэйю, по большей части перешедший из других частей франшизы.

Сэйю
Правитель Маая Сакамото Шики Рёги в «Границе пустоты», Мотоко Кусанаги в «Призраке в доспехах: Появление»
Жанна Д’Арк
Сиг Нацуки Ханае Кен Канеки в «Токийском гуле», Инахо Каизука в «Альдноа.Зеро»
Щиро Котомине Коуки Учияма Раку Итидзё в «Фальшивой любви», Соул Итер в «Пожирателе душ»
Cэйбер Чёрных Дзюничи Сувабе Арчер в «Судьба: Ночь Схватки», Гробовщик в «Чёрном дворецком»
Зигфрид
Сэйбер Красных Миюки Саващиро Селти Стулрсон в «Дюрараре», Ханаан в «Ханаан»
Мордред
Арчер Красных Саори Хаями Миюки Щиба в «Необычном в магической школе», Аясе Арагаки в «Моя сестрёнка не может быть такой милашкой»
Атланта
Лансер Красных Кодзи Юса Нурарихён во «Внуке Нурарихёна», Акира Мидосуджи в «Слабаке педальном»
Карна
Райдер Красных Макото Фурукава Сайтама в «Ванпанчмене», Банри Тада в «Золотом времени»
Ахиллес
Кастер Красных Тецу Инада Кензабуро Ищибащи в «Бамбуковом мече», Маруяма в «Вы не слышали? Я Сакамото»
Уильям Шекспир
Берсеркер Красных Сатощи Цуруока Кастер в «Судьба:Ноль», Геннай Хощимия в «Большом Ордере»
Спартак
Ассасин Красных Кей Щиндо Гентоку Рьюби в «Школьных войнах», Наомаса в «Горизонте посреди пустоты»
Семирамида
Арчер Чёрных Щунсуке Такеучи Продюсер в «Идолмастер: Девушки-Золушки», Лавкрафт в «Бродячих псах литературы»
Хирон
Лансер Чёрных Рётаро Окияу Кучики Бьякуя в «Бличе», Акио Фурукава в «Кланнаде»
Влад III Дракула
Райдер Чёрных Руми Оокубо Чинацу Ёщикава в «Юруюри»], Нона в «Смертельном параде»
Астольфо
Кастер Чёрных Мицуру Миямото Гаку Ящиро в «Городе, в котором нет только меня», Мурасаки в «Бродягах»
Авицеброн
Берсеркер Чёрных Аи Нонака Кёко Сакура в «Волшебнице Мадоке Магике», Кафка Фура в «Прощай, унылый учитель»
Монстр Франкенштейна
Ассасин Чёрных Сакура Танге Сакура Киномото в «Сакуре — собирательнице карт», Мей Даймёзамурай в «Флаги Хатагая»
Джек Потрошитель

Авторы
Режиссёр Ёщиюки Асай «Шарлотта»
Сценарист Юичиро Хигащиде автор оригинала
Дизайнер персонажей Юкей Ямада
Композитор Масару Ёкояма «Апрель — это твоя ложь», «Пристанище для заблудших»
Студия A-1 Pictures

После событий третьей войны за Грааль в городе Фуюки таинственные маги из клана Иггдмиллениум выкрали Большой Грааль, без которого проведение ритуала невозможно. Следующие семьдесят лет Иггдмиллениумы потратили на подготовку своего варианта войны магов, где для обеспечения победы клана правила призыва Грааля были значительно изменены.

И теперь уже в горах Трансильвании в Великой Войне за Грааль четырнадцать мастеров и слуг из двух противоборствующих фракций борются за обладание всемогущим исполнителем желаний. Событие настолько необычное, что для контроля за войной был автоматически призван таинственный независимый слуга класса Правитель.

 
 
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Видео Судьба: Апокриф (Fate/Apocrypha)
 1 январяНовогодняя судьба
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Новогодняя судьба

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