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«Защитники» — дата выхода и тизер

Потоковый сервис Netflix обнародовал любопытную запись с одной из видеокамер в офисном здании компании Midland Circle — лифт оккупировала четвёрка суровых уличных линчевателей. Если обратить внимание на цифровые данные видеозаписи 08:18:20:17, можно предположить, что нам раскрыли дату выхода сериала Marvel «Защитники» — премьера состоится 18 августа.

Уже известно, что впервые пути Мэтта Мёрдока (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристин Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Дэниела Рэнда (Финн Джонс) пересекутся как раз в офисном комплексе вышеуказанной фирмы и для всех четверых встреча станет полной неожиданностью. Прежде чем как следует познакомиться, главным героям предстоит самая настоящая битва с преобладающими силами противника.

Шоураннерами «Защитников» значатся коллеги по «Сорвиголове» Дуглас Петри и Марко Рамирес; оба выступают исполнительными продюсерами супергеройского кроссовера наравне с Дрю Годдардом, Джефом Лоэбом и Джимом Чори. Первую и вторую серии срежиссировал С. Дж. Кларксон («Банши»).

Официальное объявление ещё впереди, но дата выхода сериала «Защитники» от Marvel почти наверняка повторит числа в тизере.

 
 
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