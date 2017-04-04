Успехи продаж Nier, Nioh и «Ведьмака»

Немного приятных новостей разной степени свежести для тех, кто болеет душой за успех хороших игр.

Представители Square Enix объявили, что продажи Nier: Automata перевалили за миллион копий. Если точнее, то за миллион перевалила сумма из отгруженных дисков и проданных цифровых копий но сути это толком не меняет — сериал от Йоко Таро наконец-то получил свой первый хит мирового уровня.

Другая японская игра, заслуженно ставшая блокбастером — Nioh от Team Ninja. Адреналиновый Souls-клон в чисто японском антураже пришёлся западной аудитории по вкусу и стал самой успешной игрой Koei Tecmo за пределами Японии. Общие продажи её опять же перевалили за миллион копий.

Но пока японцы радовались превращению своих нишевых тайтлов в блокбастеры-миллионщики, вежливые поляки из CD Projekt Red снисходительно улыбались, держа в руках отчёт о том, что в сумме продажи игр серии «Ведьмак» перевалили за 25 миллионов копий.

Впору подумать, что формула успеха — делать хорошие игры и трезво оценивать свои бюджеты и возможности во время разработки...