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Успехи продаж Nier, Nioh и «Ведьмака»

Немного приятных новостей разной степени свежести для тех, кто болеет душой за успех хороших игр.

Представители Square Enix объявили, что продажи Nier: Automata перевалили за миллион копий. Если точнее, то за миллион перевалила сумма из отгруженных дисков и проданных цифровых копий но сути это толком не меняет — сериал от Йоко Таро наконец-то получил свой первый хит мирового уровня.

Другая японская игра, заслуженно ставшая блокбастером — Nioh от Team Ninja. Адреналиновый Souls-клон в чисто японском антураже пришёлся западной аудитории по вкусу и стал самой успешной игрой Koei Tecmo за пределами Японии. Общие продажи её опять же перевалили за миллион копий.

Но пока японцы радовались превращению своих нишевых тайтлов в блокбастеры-миллионщики, вежливые поляки из CD Projekt Red снисходительно улыбались, держа в руках отчёт о том, что в сумме продажи игр серии «Ведьмак» перевалили за 25 миллионов копий.

Впору подумать, что формула успеха — делать хорошие игры и трезво оценивать свои бюджеты и возможности во время разработки...

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NieR: Automata (PC, PlayStation 4) Nioh (PlayStation 4) Ведьмак 3: Дикая охота (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 27 мартаРецензия и отзывы на игру NieR: Automata 9 мартаРецензия и отзывы на игру Nioh 4 августа 2015 годаРецензия на игру The Witcher 3: Wild Hunt
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