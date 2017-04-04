Обнародованы планы по исправлению Mass Effect: Andromeda

Авторы чуточку неоднозначного AAA-проекта Mass Effect: Andromeda наконец-то поведали, что они собираются делать в связи с вывалившейся на игру критикой.
Во-первых, в четверг будет выпущен патч, в рамках которого авторы внесут в игру следующие изменения:
- Добавят промотку при путешествии между планетами по карте галактики;
- Увеличат инвентарь;
- Улучшат глаза людям и азари;
- Уменьшат стоимость ключей дешифровки и сделают их более доступными в продаже;
- Починят анимацию Райдера при движении зигзагом;
- Улучшат соединение в мультиплеере;
- Исправят ряд технических моментов (вылетов и проблем оптимизации);
- Подправят баланс;
- Улучшат «логику, тайминг и продолжительность» романтических и сюжетных линий;
- Прокачают липсинк и лицевую анимацию во время диалогов.
Во-вторых, ближайшие два месяца они планируют работать над следующими пунктами:
- Большее разнообразие в редакторе персонажа;
- Улучшение волос и внешности героев в целом;
- Дальнейшее улучшение заставок и анимации;
- Большее число романтических опций для Скотта Райдера (читай: добавление ещё одного гейского романа);
- Редактирование бесед с Хэйнли Адамс (читай: попытка сделать так, чтобы введение в игру трансгендера не казалось таким искусственным и навязчивым, что возмущаться начали даже трансы);
- Добавление мультиплеерных миссий.
Ну, что скажете? Кто-нибудь верит, что запланированные правки помогут сделать Mass Effect: Andromeda менее стерильной игрой?