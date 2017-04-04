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Обнародованы планы по исправлению Mass Effect: Andromeda

Авторы чуточку неоднозначного AAA-проекта Mass Effect: Andromeda наконец-то поведали, что они собираются делать в связи с вывалившейся на игру критикой.

Во-первых, в четверг будет выпущен патч, в рамках которого авторы внесут в игру следующие изменения:

  • Добавят промотку при путешествии между планетами по карте галактики;
  • Увеличат инвентарь;
  • Улучшат глаза людям и азари;
  • Уменьшат стоимость ключей дешифровки и сделают их более доступными в продаже;
  • Починят анимацию Райдера при движении зигзагом;
  • Улучшат соединение в мультиплеере;
  • Исправят ряд технических моментов (вылетов и проблем оптимизации);
  • Подправят баланс;
  • Улучшат «логику, тайминг и продолжительность» романтических и сюжетных линий;
  • Прокачают липсинк и лицевую анимацию во время диалогов.

Во-вторых, ближайшие два месяца они планируют работать над следующими пунктами:

  • Большее разнообразие в редакторе персонажа;
  • Улучшение волос и внешности героев в целом;
  • Дальнейшее улучшение заставок и анимации;
  • Большее число романтических опций для Скотта Райдера (читай: добавление ещё одного гейского романа);
  • Редактирование бесед с Хэйнли Адамс (читай: попытка сделать так, чтобы введение в игру трансгендера не казалось таким искусственным и навязчивым, что возмущаться начали даже трансы);
  • Добавление мультиплеерных миссий.

Ну, что скажете? Кто-нибудь верит, что запланированные правки помогут сделать Mass Effect: Andromeda менее стерильной игрой?

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Mass Effect: Andromeda (PC, PlayStation 4, Xbox One)
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